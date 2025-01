Kiko Rivera revela el més inesperat sobre Irene Rosales: ‘La meva dona em…’

Kiko Rivera s'ha deixat veure en públic per primera vegada després del seu viatge a Gran Canària per estar al costat de la seva cosina Anabel Pantoja. En aquesta ocasió el DJ assistia al lliurament de guardons que organitza Ceciarmy, l'influencer emmascarat que presenta la gala juntament amb Santiago Segura. Rivera, que apareixia juntament amb la seva parella Irene Rosales, aclaria com aconsegueix defensar-se amb les xarxes socials: "La meva dona m'ensenya".

En un to distès, el fill d'Isabel Pantoja i la mare de les seves filles posaven somrients al photocall abans de parlar amb els mitjans allà congregats. La pregunta sobre la filla d'Anabel Pantoja era inevitable: "Tot bé, tot bé, moltes gràcies, moltes gràcies" responia Kiko Rivera sense voler entrar en molts més detalls.

El que sí ha reconegut Kiko és que està atent al que succeeix a les xarxes: "Està a l'ordre del dia, cal estar pendent d'elles. No sóc cap expert, però anem aprenent de mica en mica". A continuació reconeixia que és la seva dona, Irene, de qui aprèn.

Kiko Rivera ha deixat clar qui l'ajuda a estar al dia amb les xarxes socials

Rivera explicava que ell no es considera un creador de contingut. El fill de Paquirri prefereix que se'l conegui com a DJ, faceta que porta desenvolupant des de 2018.

Preguntat per la possibilitat que gravés, com estan fent altres rostres coneguts, un documental sobre la seva vida, l'andalús responia entre rialles. "No estaria malament. Podem mirar-ho a veure si surt alguna cosa", deixa caure insinuant que és una cosa que no descarta en absolut.

Però no només això. El marit d'Irene Rosales assegurava que, en cas de rebre tal oferta, s'encarregaria d'interpretar-se a si mateix.

"Em poso els cabells a tassa i el meu petit de l'ànima al màxim", reaccionava divertit. Unes paraules amb les quals recordava aquell vídeo en què apareixia taral·lejant una cançó amb la seva mare sobre l'escenari.

Kiko Rivera ha après a desenvolupar-se en xarxes

Cal destacar que el DJ compta a Instagram, on es presenta com a artista, amb més d'un milió de seguidors. Al seu mur Kiko Rivera sol compartir vídeos, fotografies i també reflexions. A més, el fill d'Isabel Pantoja va obrir fa més d'una dècada un canal a YouTube en el qual penja les seves creacions musicals.

Kiko Rivera, en més d'una ocasió, ha aprofitat aquest mitjà de difusió per opinar sobre el que succeeix a la seva família. El cas més recent ha estat quan la seva germana Isa va explicar en una entrevista a televisió el que va viure a casa de la seva mare sent encara una adolescent.

"Victimisme crònic: pensament irracional i distorsionat que deforma la realitat, inestabilitat emocional, baixa autoestima", escrivia Rivera. Una reacció amb la qual l'intèrpret de Mambo deixava clar que es posicionava, una vegada més, en contra de la seva germana.