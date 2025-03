Aplaudit cop de Joaquín Prat a Alexia Rivas a 'Vamos a Ver': 'Et deixo pensar'

Joaquín Prat ha deixat a més d'un sense paraules amb l'ocorrent i aplaudit cop que li ha dedicat a Alexia Rivas durant l'última emissió de Vamos a ver. “Et deixo pensar”, ha assegurat el presentador de televisió, entre rialles i amb certa ironia.

Aquest dijous, 13 de març, els col·laboradors d'aquest programa de Telecinco han dedicat part de la seva secció social a comentar l'última hora de La isla de las tentaciones.

Anit, es van emetre els últims dos retrobaments de la temporada, però el que més ha donat de què parlar ha estat, sens dubte, el d'Alba i Gerard. Tal com va confessar el jove ahir, després del seu pas per República Dominicana, van decidir donar-se una nova oportunitat.

No obstant això, un dia que ell va sortir de festa, va acabar tenint relacions íntimes amb dues dones, entre elles Mayeli. Una escena que, com era d'esperar, no ha passat per res desapercebuda per a Joaquín Prat. Tant és així que ha aprofitat l'última emissió de Vamos a ver per compartir la seva opinió al respecte.

Amb certa ironia, el presentador ha assegurat que cal tenir cura amb els pèls que es poden quedar al coixí quan li estàs sent infidel a la teva parella. I és que, d'aquesta manera, s'han descobert moltes deslleialtats.

No obstant això, el que menys s'esperava Alexia Rivas era el que anava a succeir a continuació. Per aportar un toc d'humor a la tertúlia, Joaquín Prat no ha dubtat a tornar a posar sobre la palestra el descuit que van tenir la seva companya i Alfonso Merlos.

Joaquín Prat li dedica un divertit cop a Alexia Rivas a Vamos a ver

El passat 23 d'abril de 2022, el periodista Alfonso Merlos estava participant en un programa de YouTube de Javier Negre, Estado de alarma, quan es va desfermar tota la polèmica.

Aquell dia, el comunicador va connectar des de casa seva amb el programa a través d'una videotrucada per participar en la tertúlia. No obstant això, el que ningú s'esperava era el que anava a succeir a continuació.

En un moment d'aquella intervenció, una dona es va passejar en roba interior per darrere d'Alfonso Merlos, estampa que va deixar al descobert la seva infidelitat a Marta López. Poc després, es va saber que aquella jove era ni més ni menys que Alexia Rivas.

Una història que, tres anys després, Joaquín Prat ha rescatat i posat sobre la palestra durant l'emissió d'aquest matí de Vamos a ver. Després d'advertir als seus companys que tinguin cura amb els pèls en aquests casos, el presentador ha volgut compartir amb ells un consell més:

“Una connexió de Skype, compte. Passa algú per darrere en la connexió…”, ha assegurat el comunicador, amb humor, i referint-se al que va succeir el 2022 amb Alexia Rivas. Unes paraules a les quals, com era d'esperar, la jove no ha trigat a reaccionar.

“Però sobretot ha de tenir cura el que diu que és solter, perquè si menteixes a les dues... Totes dues poden estar enganyades”, ha assegurat Alexia, donant-li un nou cop a Alfonso Merlos.

En aquest moment, i quan Alessandro Lequio estava a punt de comentar aquest moment protagonitzat per Alexia Rivas, Joaquín Prat l'ha tallat. “Un anunci i et deixo pensar”, li ha respost al seu company.