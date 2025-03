Emoció pel que ha fet Joaquín Prat en el seu programa de Telecinco: ‘Tots som…’

Joaquín Prat té acostumats els espectadors al seu caràcter natural i a saltar-se l'escaleta del programa quan ho considera oportú. I això és el que ha fet una vegada més a Telecinco. I és que a El programa de AR ha tingut un gest emotiu que ha aconseguit el gran aplaudiment de l'equip i dels espectadors.

El que ha realitzat Joaquín Prat ha estat transmetre les seves condolences en directe al seu company Àlex Rodríguez quan ha connectat amb ell. I és que aquest ha perdut la seva mare recentment.

Joaquín Prat, a Telecinco: “Tots som immortals”

Joaquín Prat aconsegueix captivar l'audiència pel seu caràcter natural i espontani. I ho ha tornat a demostrar en una de les últimes entregues d'El programa de AR. Ho va fer quan va connectar en directe amb Àlex Rodríguez, el seu company que estava als Estats Units, per abordar una informació cinematogràfica.

En aquell moment, el presentador va posar de manifest la seva humanitat i empatia. Per això, no va dubtar a frenar l'escaleta i donar-li les seves condolences a aquell, ja que la seva mare ha mort fa molt poc.

Així, li va dir: “A títol personal, una abraçada forta de tot aquest programa, Àlex, de tot l'equip. Recorda que tots som immortals mentre continuem vivint en el record de qui ens estima”.

Àlex Rodríguez agraeix el seu gest a Joaquín Prat

Aquest emotiu detall va emocionar l'Àlex, que es va acomiadar del seu familiar a les xarxes, i no va dubtar a agrair el gest de Joaquín Prat. Ho va fer alhora que va revelar que el seu company no va faltar en aquell comiat tan dolorós per a ell.

Així, li va dir: “Gràcies per estar present en aquell dia tan important per a mi i per a la meva família. Us estimo moltíssim”.

Àlex Rodríguez va ser durant anys un dels reporters estrella d'El programa de AR fins que, el 2017, va decidir traslladar-se als Estats Units després de rebre una oferta laboral irrenunciable. Des d'aleshores, ha mantingut una destacada trajectòria com a presentador en l'àmbit llatí. Malgrat la distància, la relació amb els seus companys a Espanya, especialment amb Joaquín Prat, ha romàs propera i afectuosa.

La recent pèrdua de la mare del jove ha estat un cop dur per a ell i la seva família. Afortunadament, el periodista va poder viatjar a temps a Tenerife per acomiadar-se d'ella.

L'empatia mostrada per Joaquín Prat en directe reflecteix no només la seva companyonia, sinó també la profunda humanitat que el caracteritza. Aquest tipus d'accions enforteixen la connexió entre els presentadors i la seva audiència, humanitzant la pantalla i recordant que, darrere de cada notícia, hi ha persones amb emocions i vivències pròpies.