Anunci sorprenent d'Alexia Rivas a 'Vamos a Ver': 'El que més pena em fa és...'

Les últimes informacions sobre Anabel Pantoja apunten que el judici podria celebrar-se més aviat del que en un principi s'esperava. Una notícia de la qual s'han fet ressò en les tertúlies de diferents espais com és el cas de Vamos a ver a Telecinco. Alexia Rivas, col·laboradora del citat magazine, explicava: "El que més pena em fa és que hi ha cert estigma que no s'esborrarà".

La lleonesa es referia a les marques que per ara han decidit deixar en pausa la seva col·laboració amb la neboda d'Anabel Pantoja. El cert és que la investigació que està oberta ha perjudicat de manera negativa la imatge que es té de la influencer. "Les marques necessiten gent amb imatges molt blanques", afegia la tertuliana justificant així la decisió de les firmes.

Alexia Rivas admet què és el que més li entristeix de la situació que viu Anabel Pantoja

Rivas es fixava en el que succeirà si s'arxiva la causa: "Anabel no té cap culpa", deixava caure. En aquests moments la jutgessa que instrueix el cas està a punt de donar a conèixer la seva decisió. O s'arxiva el cas, o si la magistrada considera que hi ha proves suficients per anar a judici, s'iniciarà un auto de processament.

Antonio Rossi apuntava des del mateix espai de Telecinco que la jutgessa ha sol·licitat moltes proves. Entre elles les gravacions de les càmeres de seguretat del lloc on David i Anabel van dir que va ocórrer tot, a més d'una anàlisi forense de les lesions de la petita.

Mentre Anabel i el seu xicot esperen a conèixer la decisió de la magistrada, junts fan front a les conseqüències d'aquesta situació. Als problemes legals i de salut de la seva nena, Anabel Pantoja ha vist com certes marques podrien haver paralitzat o fins i tot cancel·lat els contractes que tinguessin vigents.

La decisió judicial afectarà de manera directa els seus ingressos com a influencer

Així ho afirmava Raquel Bollo a TardeAR: "El que han fet algunes és paralitzar, sempre amb molt bona relació, confiant en ella plenament". Unes paraules després de les quals insinuava que les firmes estan esperant el desenllaç d'aquest "tema tan delicat" per una altra vegada "tornar a reactivar".

Més enllà de la decisió de les marques, la realitat és que en aquests dos mesos la influencer ha vist com s'ha incrementat el seu nombre de seguidors. Anabel, després de l'alta hospitalària de la seva filla, va continuar pujant contingut al seu perfil de xarxes socials. Un gest que demostra que ella continua disposada a mantenir la seva activitat com a creadora de contingut.

Caldrà esperar per conèixer quin és el desenllaç d'aquest procés per veure si finalment la neboda d'Isabel Pantoja continua veient en les xarxes un mitjà de vida.