Pànic a Noruega: Mette-Marit, nora del rei Harald, confirma els pitjors rumors

Marius Borg, fill de Mette-Marit, segueix sent notícia pel seu comportament problemàtic. La Família Reial noruega travessa una de les seves etapes més complicades, a causa dels problemes legals del seu fill, a més de la salut de Mette-Marit. Marius ha estat embolicat en una greu polèmica des de l'estiu de 2024, quan la seva exparella el va acusar de maltractar-la físicament i emocionalment.

Aquesta situació es va complicar encara més quan altres exparelles van confirmar haver viscut experiències similars. Marius ha rebut diverses ordres d'allunyament, ha estat en presó preventiva i va ingressar en un centre a l'estranger per tractar les seves addiccions. La Família Reial va intentar desvincular-se d'ell, però la premsa va descobrir que Mette-Marit va estar involucrada, ajudant el seu fill en tot moment.

La nova ordre judicial contra Marius Borg

El 2 de març, va expirar una de les ordres d'allunyament que Marius tenia imposada per una de les seves exparelles. No obstant això, el 12 de març, el Tribunal de Districte d'Oslo havia decidit mantenir l'ordre de restricció fins al 2 de juny. La policia havia sol·licitat estendre l'ordre, però Marius la va impugnar a través del seu advocat.

"Això no té gens d'importància pràctica per a ell, però hauria estat bo alliberar-se de l'estigma", va comentar l'advocada de Marius, Ellen Holager Andenæs. El tribunal va justificar l'extensió de l'ordre assenyalant que Marius podria haver violat la restricció al desembre, en enviar un missatge a la seva ex. Tot i això, no hi ha hagut més contacte entre ells, segons la premsa noruega.

Acusacions greus que compliquen la situació de Marius Borg i de la Família Reial Noruega

Les acusacions contra Marius Borg són greus, encara que no ha reconegut la majoria de càrrecs en contra seva. Ja ha admès un incident de violència física amb la seva exparella, ocorregut a Frogner l'agost de 2024, quan estava sota l'efecte de l'alcohol i la cocaïna. "Vaig cometre una agressió física i vaig destruir objectes en un apartament després d'una discussió", va declarar Marius a la premsa.

Entre els casos, es troben: un presumpte abús sexual a una dona de 20 i una violació sense relació sexual a una altra dona, a la tardor de 2024. Així mateix, hi va haver també un incident en què va agredir sexualment una noia mentre dormia. Al seu torn, se l'acusa d'exercir violència domèstica contra una de les seves exparelles i d'amenaces a través de xarxes socials.

La situació de Marius Borg sembla estar en un punt de no retorn. Tot i les serioses acusacions en contra seva, el suport que rep de Mette-Marit i de Haakon Magnus de Noruega sembla haver-li permès evitar conseqüències més greus. No obstant això, la gravetat dels càrrecs podria portar-lo a enfrontar un futur incert i posa la Corona Noruega en una situació molt complicada.