Impacte a Telecinco després de la inesperada confessió d'Alexia Rivas: ‘Em fa pena’

Alexia Rivas ha tornat a captar l'atenció mediàtica amb una confessió que no ha deixat indiferent a ningú. La periodista ha utilitzat les seves xarxes socials per parlar sobre el seu pas per Supervivientes. Les seves paraules han generat un gran impacte a Telecinco i entre els seguidors del reality, ja que Alexia Rivas ha confirmat sobre el seu concurs: “Em fa pena”.

La jove ha volgut compartir imatges del seu canvi físic després de la seva experiència a Hondures. “Amb l'arrencada de Supervivientes em demaneu fotos de com vaig arribar a Espanya i vaig arribar així”, ha escrit al seu compte personal.

A la fotografia, es pot veure la seva transformació després del concurs. A més, ha afegit un detall que ha sorprès a molts: “Bé, aquí ja havia engreixat 2 quilos”.

Alexia Rivas parla sobre el seu concurs a Supervivientes

Però el que més ha cridat l'atenció ha estat una altra confessió d'Alexia. La col·laboradora ha reconegut que no va poder gaudir plenament de l'aventura.

“La pena que em fa haver estat un mes en un vaixell i només una setmana a la platja. Vaig tenir mala sort fins i tot per això”, ha afirmat amb sinceritat. Aquestes paraules han generat un gran enrenou.

Els seguidors del programa no han trigat a reaccionar. Molts han mostrat el seu suport a Alexia, destacant com de dur va ser el seu pas pel reality. Altres, en canvi, han assenyalat que la seva participació no va ser tan exigent com la d'altres concursants.

Telecinco també ha estat testimoni de l'enrenou que ha causat aquesta confessió. En els últims dies, Alexia Rivas no ha pogut evitar comentar més sobre el dur concurs, centrant-se ara en els nous participants del reality.

Alexia Rivas se sincera amb els seus seguidors sobre la seva experiència en el reality de Telecinco

La seva participació a Supervivientes no va passar desapercebuda. Des del primer moment, Alexia es va convertir en una de les concursants més comentades. La seva estada al vaixell va suposar un desafiament per a ella, però, el poc temps que va passar a la platja li va deixar una sensació agredolça.

Amb aquesta nova confessió, la periodista ha obert un debat sobre l'experiència en el reality. Va ser justa la seva estada al vaixell? Hauria d'haver tingut més temps a la platja? Les opinions estan dividides.

El que queda clar és que Alexia Rivas ha tornat a ser protagonista. La seva sinceritat ha generat un gran impacte a Telecinco i en l'audiència. I una vegada més, el seu nom està en boca de tots.