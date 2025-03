La reina Camilla i Kate Middleton, espantades després de saber l'últim de Meghan Markle

L'estrena de With Love, Meghan, la sèrie de Netflix de Meghan Markle, ha provocat una onada de burles. Encara que la sèrie va assolir el lloc número 7 en les llistes de popularitat, no va ser per les raons que la duquessa de Sussex esperava. Malgrat haver posat totes les seves esperances en aquest projecte, la sèrie ràpidament es va convertir en el riure de l'audiència.

Aquest és l'últim intent de Meghan Markle per revifar la seva carrera, després de diversos fracassos en el seu contracte de 100 milions de dòlars amb Netflix. Però el resultat ha estat contrari a l'esperat. Els mitjans, com Variety, han criticat durament la sèrie, qualificant-la com un “viatge egocèntric que no valia la pena”, ja que només ressalta l'amor per si mateixa.

El fracàs i les tensions familiars

Meghan Markle no ha rebut el suport esperat: no hi va haver tuits solidaris d'amigues com Serena Williams, Oprah Winfrey o Amal Clooney, que van ser convidades al seu casament. La falta de suport per part d'aquestes figures properes ha generat més rumors sobre la seva situació. El fracàs de With Love, Meghan ha portat a especular sobre el futur de Meghan i el príncep Harry.

Alguns suggereixen que la parella podria veure's obligada a recórrer a les seves connexions reials per seguir generant ingressos. Ara, la possibilitat que Meghan escrigui un llibre revelador, a l'estil de Spare, ha començat a preocupar a molts. Un llibre ple de venjances personals seria un cop difícil per a la monarquia britànica, que es mostra farta de les polèmiques dels Sussex.

La pressió sobre Meghan Markle: Un llibre explosiu en camí?

Meghan ha mostrat múltiples versions de si mateixa al llarg dels anys: des de l'actriu de Suits, fins a l'activista per la salut mental i la igualtat de gènere. En cadascuna d'aquestes facetes, hauria buscat aprofitar la seva fama per guanyar diners i rellevància, però l'èxit ha estat fugaç. En el seu últim intent, la sèrie With Love, Meghan no ha aconseguit captar l'atenció positiva esperada, deixant a Meghan Markle sense moltes opcions.

El rellançament de la seva marca, d'American Riviera Orchard a As Ever, tampoc sembla haver-li funcionat. Alguns temen que el fracàs de la sèrie sigui només el començament d'alguna cosa encara més controvertida. Un nou Spare de Meghan podria ser el següent pas en la seva carrera, una cosa que la Família Reial britànica tem perquè podria danyar més la seva imatge.

El futur de Meghan Markle sembla estar ple d'incertesa. Si With Love, Meghan i As Ever són un fracàs, quines altres estratègies buscarà per mantenir-se rellevant i lucrativa? Amb un llibre com a opció, la Corona anglesa podria veure's novament en el centre d'una tempesta mediàtica.