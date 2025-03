L'anunci de Paz Vega sobre Penélope Cruz que ha confirmat tots els rumors

En la seva última aparició pública després d'assistir als Premis Oscar, Paz Vega no ha tingut cap problema a confirmar tots els rumors relacionats amb la seva companya, Penélope Cruz. L'actriu ha deixat al descobert la bona sintonia que hi ha entre elles.

Durant tots aquests anys, ambdues intèrprets s'han convertit en dues de les grans representants del cinema del nostre país. Motiu pel qual més d'un ha especulat amb la possible rivalitat professional que podria existir entre elles. Però res més lluny de la realitat.

Prova d'això és que, fa tot just una setmana, Paz Vega i Penélope Cruz van estar juntes en el lliurament de premis de cinema més important a nivell internacional. Dada que ara ha tornat a quedar al descobert.

Aquest dijous, 6 de març, s'han celebrat a Madrid els Premis Elle X Women: Mujeres por el cambio. Gala en la qual Paz Vega s'ha convertit en una de les premiades.

Durant la corresponent catifa vermella, l'actriu no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions de la premsa, entre elles, com ha viscut aquest moment.

“Doncs la veritat és que em fa molta il·lusió. Un no viu pels premis, però quan t'arriben i et reconeixen la teva carrera, doncs la veritat és que s'agraeixen”, ha assegurat Paz Vega.

A més, els reporters d'Europa Press han aprofitat per preguntar-li per la seva assistència als Oscar, gala de premis en la qual va coincidir amb la seva amiga, Penélope Cruz.

Paz Vega confirma públicament els rumors relacionats amb la seva amistat amb Penélope Cruz

Durant la seva conversa amb Paz Vega, els reporters de l'esmentada agència de notícies han volgut saber com s'ho va passar als Premis Oscar. I és que, en aquesta ocasió, tan sols van assistir tres espanyoles: ella, Penélope Cruz i Carla Sofía Gascón.

“Molt bé, molt bé. Els Oscar sempre són divertits i sempre és un moment emocionant”, ha assegurat la protagonista de pel·lícules tan famoses com Lucía y el sexo. Amb aquestes paraules, l'actriu ha aconseguit confirmar tots els rumors relacionats amb la seva amistat amb la dona de Javier Bardem.

D'altra banda, i arran de les preguntes dels reporters, Paz Vega no ha tingut cap problema a compartir la seva opinió sobre Karla Sofía Gascón i la seva assistència als Oscar.

“Crec que el millor per a tothom, sobretot per a ella, és que ja no es parli més d'aquest tema”, ha assegurat en relació amb totes les crítiques que ha rebut.

“És el que parlava... Crec en el dret a l'oblit, el dret a començar de nou, però si estem tot el dia amb el tema a la boca, doncs mai s'acaba. Crec que el millor, per respecte, sobretot cap a ella, és començar a parlar d'altres coses”, ha sentenciat Paz Vega.