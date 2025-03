Mette-Marit de Noruega pot portar-la a la tomba: Europa en xoc en saber-se tot

La Família Reial de Noruega travessa una de les etapes més complicades de la seva història. La salut de Mette-Marit, princesa hereva de Noruega, segueix empitjorant, mentre que els escàndols familiars sumen pressió a la institució. El diagnòstic de Mette-Marit i la creixent polèmica que envolta el seu fill, Marius Borg, estan posant a prova l'estabilitat de la monarquia noruega.

Mette-Marit pateix fibrosi quística, una malaltia genètica incurable. Aquesta malaltia li provoca ansietat, inseguretat i tristesa, ja que mai sap com se sentirà en despertar. “Els metges aconsellen un entorn tranquil, si no, l'esperança de vida d'aquests malalts, ja molt minvada, es redueix radicalment”, segons un comunicat urgent emès per la Casa Reial.

L'escàndol de Marius Borg complica encara més la situació

Marius Borg, el fill de Mette-Marit d'una relació anterior, ha estat al centre de diverses controvèrsies per denúncies de conductes delictives, que inclouen acusacions de maltractament i abusos sexuals. Tot i no tenir lloc en la línia de successió, les acusacions han afectat directament la percepció pública de la Família Reial Noruega. Mette-Marit, com a mare, s'ha vist en una posició difícil, segons explica Pilar Eyre, periodista especialitzada en royals.

“Mette-Marit es deu sentir culpable potser pensant que va mimar el seu fill, o que no li va prestar prou atenció i que ell se sentia gelós dels seus germans”, assenyala Eyre. La situació ha causat un gran malestar, ja que Mette-Marit va saber dels problemes del seu fill abans que la policia actués. La pressió sobre Haakon i Mette-Marit augmenta, ja que molts es qüestionen si la Casa Reial coneixia els fets i no va fer res al respecte.

El futur de la Monarquia Noruega en joc

La salut de Mette-Marit i els problemes amb el seu fill Marius Borg han posat en escac l'estabilitat de la Institució. El rei Harald, a causa de la seva avançada edat, ha hagut de delegar funcions en el seu fill, Haakon, en diverses ocasions. Tot i que Haakon és l'hereu al tron, les enquestes mostren una creixent desaprovació cap a la seva figura.

Les preocupacions per la salut del monarca i la imatge deteriorada de la Família Reial han deixat Noruega en una situació d'incertesa. “Haakon i Mette-Marit han volgut explicar-se, però sense oferir massa detalls”, el que manté la monarquia en una posició incòmoda. Mentrestant, la successió al tron continua sent un tema de debat.

Amb l'estat de salut de Mette-Marit, agreujat pels escàndols del seu fill, la Família Reial de Noruega enfronta una crisi sense precedents. La imatge pública de la Monarquia es veu afectada i el futur de la Corona Noruega està ple de preguntes sense resposta.