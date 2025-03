Ter Stegen i Daniela Jehle se separen: així són els seus guapíssims fills

Marc-André Ter Stegen, porter del FC Barcelona, i la seva esposa, Daniela Jehle, han confirmat la seva ruptura. La notícia va arribar aquest passat dijous a través d'un comunicat conjunt publicat a les seves xarxes socials.

En ell, ambdós van explicar que, després de pensar-ho detingudament, havien decidit prendre camins separats. No obstant això, en tot moment van deixar clar que la seva principal preocupació i prioritat continua sent el benestar dels seus fills, fruit d'aquesta relació.

Ter Stegen i Daniela Jehle anuncien el seu divorci

La separació de la parella ha estat un procés dolorós, però, com van afirmar en el seu comunicat, consideren que és el millor per a ells. Malgrat aquest moment tan complicat, ambdós van coincidir que el seu compromís com a pares continua sent fort.

Ben i Tom, de quatre i un any respectivament, són els grans tresors de la parella. Des que van néixer, han estat el centre de la vida de Ter Stegen i Daniela. En el comunicat, l'exparella va fer especial èmfasi que la seva separació no afectarà la relació que tenen amb ells.

"El nostre objectiu conjunt és fer el millor per als nostres fills, assegurant-nos que continuïn tenint un entorn estable i ple d'amor", van assegurar. Malgrat la separació, la parella ha deixat clar que continuaran treballant junts com a pares.

Un fet que els permetrà mantenir l'estabilitat emocional de Ben i Tom. En aquest sentit, Ter Stegen i Jehle es van comprometre a continuar tractant-se amb respecte i afecte, com ho han fet sempre. Sigui com sigui, el seu rol com a pares i la seva dedicació als seus fills no canviarà.

Ben i Tom: els guapíssims fills de Ter Stegen

Ben, amb quatre anys, ja és un nen que mostra la seva personalitat i la seva alegria, mentre que Tom, amb només un any, està en plena etapa de creixement. Malgrat la tristesa que ha acompanyat la separació, ambdós continuaran creixent envoltats d'amor.

La parella també va demanar respecte per la seva privacitat en aquest moment tan personal, especialment la dels seus fills. Amb un enfocament en l'estabilitat, Ter Stegen i Daniela esperen que aquest procés, encara que difícil, no afecti el futur de Ben i Tom.