L'última hora de Pierre, fill de Carolina de Mònaco, preocupa la reialesa d'Europa

Pierre Casiraghi, apassionat del mar i la navegació, es prepara per enfrontar-se a una de les proves més dures del món nàutic. Als seus 37 anys, el fill de la princesa Carolina de Mònaco ha decidit acceptar el desafiament de competir a l'Admiral’s Cup. La competició és coneguda per ser una de les regates més prestigioses i arriscades que existeixen.

Un desafiament extrem en una de les regates més exigents del món

L'esdeveniment, organitzat pel Royal Ocean Racing Club del Regne Unit, se celebrarà aquest estiu a l'illa de Wight. Aquesta serà la primera vegada en la història que el Yacht Club de Mònaco participi en la competició, suposant un fita important per a la institució. Pierre és membre del Club nàutic, juntament amb Peter Harrison.

Casiraghi, vicepresident del club i fundador de l'equip Malizia, ha estat clau en l'organització d'aquesta iniciativa. "Quan Peter Harrison em va suggerir participar en l'Admiral’s Cup amb els vaixells Jolt, vaig acceptar immediatament aquest increïble desafiament", va afirmar.

Un repte només per als millors navegants

L'edició d'aquest any de l'Admiral’s Cup és una de les més esperades, després de més de dues dècades sense celebrar-se. A més, reunirà alguns dels millors regatistes del món. Entre les proves més exigents es troba la llegendària Rolex Fastnet Race, un recorregut de gran dificultat que travessa aigües turbulentes i rutes perilloses.

Aquesta regata ha estat escenari de moments històrics, però també de tragèdies, com la tempesta de 1979, que va causar la mort de 18 persones. Pierre Casiraghi serà el capità del Carkeek 40 Jolt 6, mentre que el seu amic Peter Harrison dirigirà el TP52 Jolt 3. "Haurem de mantenir la concentració i afrontar cada dia com un nou desafiament; dues regates dolentes i tot es complicarà", va explicar el navegant, conscient de la dificultat de la prova.

Un llegat marítim que segueix viu

La família Grimaldi sempre ha estat lligada al mar, i tant Pierre com el seu germà Andrea ocupen llocs de vicepresidents al Comitè de Gestió del Yacht Club de Mònaco. El príncep Albert de Mònaco ha donat suport a aquest projecte com a part de la seva estratègia per promoure la vela d'alt nivell. "Aquests desafiaments ens inspiren i desperten noves vocacions", va assegurar el monarca, destacant la importància d'esdeveniments com aquest per atreure noves generacions a l'esport.

Casiraghi i el seu equip rebran el suport de navegants experimentats, com Boris Hermann i Cole Brauer, la primera dona nord-americana a completar una circumnavegació en solitari sense escales. Amb aquesta nova aventura, Pierre Casiraghi demostra una vegada més que porta la navegació a la sang. El desafiament està servit i l'emoció creix a mesura que s'acosta la data de la competició.