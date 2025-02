Gerro d'aigua freda per a Antonio Tejado i María del Monte amb el suceït amb el jutge

Antonio Tejado i María del Monte han rebut un nou i dur cop després de conèixer l'última decisió que ha pres el jutge encarregat de l'Operació Abgena. Tal com ha transcendit en les últimes hores, el jutge ha decidit imputar altres tres persones pel robatori a l'artista.

El conegut mediàticament com a Cas Antonio Tejado ha donat un important i inesperat gir just abans de finalitzar la seva fase d'instrucció. Serà el pròxim 28 de febrer quan conclogui aquesta fase del procés, encara que no es descarta que es torni a sol·licitar una nova pròrroga.

No obstant això, i a l'espera de conèixer el que realment succeirà, ha sortit a la llum una nova informació que, sens dubte, ha deixat a María del Monte veritablement sorpresa.

Tal com ha revelat en exclusiva el Diario de Sevilla, el jutge Gutiérrez Casillas ha decidit investigar tres nous sospitosos pel robatori que va patir aquesta coneguda artista. Acte delictiu que es va produir l'agost de 2023 a casa seva de Sevilla.

Després de les últimes investigacions, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha posat el focus en tres nous sospitosos. Unes persones que fins ara no formaven part del grup de vuit individus que van ser detinguts fa més d'un any.

Nou cop per a Antonio Tejado i María del Monte

Segons ha informat el citat mitjà de comunicació, el jutge Gutiérrez Casillas ha citat aquestes tres persones per declarar el pròxim 7 de març. Per aquest motiu, María del Monte haurà d'esperar encara una mica més per poder avançar a la fase intermèdia i conèixer la data concreta del judici oral.

Per ara, Antonio Tejado continua sent per als investigadors l'“autor intel·lectual”. Malgrat que, això sí, encara es desconeix quins són els presumptes delictes finals pels quals la Fiscalia i el magistrat instructor li imputaran.

Ha passat ja un any des de l'entrada a presó d'Antonio i altres cinc detinguts pel robatori que van patir María del Monte i Inmaculada Casal al seu xalet de Sevilla.

Va ser el passat 12 de febrer de 2024 quan els vuit sospitosos van passar a disposició judicial i, fins avui, no hi havia més persones en el radar de la Guàrdia Civil. Tant és així que es van centrar en el telèfon mòbil d'Antonio Tejado, ja que podria contenir “proves essencials” per al cas.

Però ara, l'última informació que ha revelat el Diario de Sevilla ha obert una nova porta als investigadors. I és que, segons han pogut confirmar, avui dia hi ha tres persones més imputades pel robatori a María del Monte.