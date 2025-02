Malestar amb Kate Middleton i Guillem pel que ha passat amb un dels seus fills

Les normes dins de la reialesa britànica no sempre estan escrites, però hi ha certes directrius que s'han seguit durant generacions. Una d'elles aconsella que un monarca i el seu hereu no viatgin junts en el mateix mitjà de transport per garantir la continuïtat de la línia successòria en cas d'accident.

Una tradició de seguretat que el príncep Guillem i Kate han decidit deixar de banda

No obstant això, el príncep Guillem i Kate Middleton han decidit ignorar aquesta regla durant el seu recent viatge familiar al Carib. Aprofitant les vacances escolars dels seus fills, la parella ha volat juntament amb George, Charlotte i Louis fins a l'exclusiva illa de Mustique. Ho han fet sense separar-se, viatjant tots junts en un mateix avió.

Aquesta decisió ha generat enrenou, ja que, en cas d'un imprevist, la línia de successió hauria canviat dràsticament. En cas d'accident, el príncep Harry i el seu fill gran, Archie, ocuparien els primers llocs en la llista d'hereus al tron.

Un viatge en família que trenca la tradició reial

Segons ha informat el Daily Mail, els Gal·les van prendre un vol des de Londres fins a Santa Llúcia i, posteriorment, un altre cap a Mustique. Tant Guillem com George van viatjar en el mateix avió, cosa que històricament ha estat evitada pels futurs monarques. Aquesta regla no escrita busca garantir l'estabilitat de la monarquia, encara que cada vegada són menys els royals que segueixen aquesta recomanació.

A Dinamarca, per exemple, aquesta norma continua aplicant-se. Quan la família reial viatja, el rei Frederic X ho fa amb la princesa Isabella i el príncep Vincent. D'altra banda, la reina Mary vola amb Christian, l'hereu, i la princesa Josephine.

Una tradició en desús dins de les monarquies europees

Si bé aquesta mesura de seguretat té sentit, en molts països ja no es respecta de la mateixa manera. A Espanya, el rei Felip VI ha viatjat en diverses ocasions amb la princesa Leonor en el mateix vehicle, desestimant aquesta antiga directriu.

El cas del príncep Guillem i Kate Middleton demostra que la monarquia britànica també està deixant enrere algunes d'aquestes pràctiques. La família reial ha optat per la practicitat i la comoditat, prioritzant viatjar junts com una família unida.

Mentrestant, la polèmica continua oberta. Alguns consideren que haurien d'haver pres precaucions, mentre que altres veuen aquesta decisió com un senyal de modernització dins de la Casa Reial britànica.