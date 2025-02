L'actitud de María del Monte abans del judici contra Antonio Tejado: 'Increïble'

Comença el compte enrere, falta poc perquè comenci el judici contra Antonio Tejado i la resta d'investigats. Se'ls acusa d'haver participat en el presumpte robatori al domicili de María del Monte, això va ocórrer el 25 d'agost de 2023. Ella ha demostrat l'actitud que té just abans del judici anant a un espectacle que ha qualificat de: "Increïble".

María, víctima del succés, ha mantingut una postura discreta, però ara deixa veure la seva actitud davant la imminent cita judicial. Gairebé un any després, la investigació continua en marxa. Les autoritats han trobat dificultats.

El bolcat dels telèfons dels sospitosos va retardar el procés, per això, es va sol·licitar una pròrroga en la fase prèvia. Ara, si no hi ha nous contratemps, el pròxim 28 de febrer conclourà la instrucció. Les proves reunides fins al moment seran clau en el desenllaç del cas.

L'actitud de María del Monte just abans del procés judicial contra Antonio Tejado

Aquell dia podria marcar un punt d'inflexió, es coneixerà la data del judici oral. A més, la Guàrdia Civil i la Fiscalia definiran les acusacions. Els presumptes delictes dels implicats en l''Operació Abgena' quedaran al descobert.

S'espera que la vista judicial aporti llum sobre els esdeveniments d'aquella nit i el grau d'implicació de cadascun dels investigats.

María del Monte, enmig d'aquest remolí legal, manté la calma, així ho ha demostrat a les xarxes socials. La seva actitud ha sorprès a molts: Ha compartit un pla que reflecteix tranquil·litat absoluta. Malgrat el procés judicial en curs, la cantant segueix endavant amb la seva vida i els seus compromisos professionals.

"Increïble, els pilars de la terra musical, un espectacle envoltant i extraordinari, més que recomanable. Visca la música i l'art, gràcies per fer-nos gaudir tant. Quan no hi ha pilars... la resta no funciona".

María del Monte envia un missatge ocult contra Antonio Tejado

Aquestes paraules han fet parlar, podria ser un missatge ocult. Potser dirigit al seu nebot, Antonio Tejado, qui en el passat, el considerava un dels seus pilars. Ara, tot ha canviat, la relació familiar s'ha vist fracturada pels esdeveniments.

María del Monte afronta el judici amb serenitat, la seva postura és ferma. El procés legal està a punt d'arribar a la seva etapa crucial. La veritat estarà sobre la taula molt aviat.

Mentrestant, María segueix centrada en la seva música i en els seus seguidors, demostrant que la seva vida no s'atura malgrat la tempesta judicial que s'acosta.