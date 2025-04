La discussió de Lydia Lozano i María Patiño que pot canviar-ho tot: 'Sempre igual'

María Patiño i Lydia Lozano estan a punt d'estrenar nou programa, aquesta vegada a Televisió Espanyola. Ambdues periodistes compartiran plató amb altres cares de Sálvame com Belén Esteban, Chelo García-Cortés o Kiko Matamoros. Malgrat el canvi de cadena, hi ha coses que no han canviat tal com ha quedat palès en la presentació del nou espai: "Sempre igual", deixava caure Lydia.

Una frase a la qual l'audiència es va acostumar a escoltar de boca de la madrilenya en la seva etapa a Telecinco. Llavors, la col·laboradora es queixava que María Patiño la interrompia sovint quan prenia la paraula. Ara, quan només falten uns pocs dies per a l'estrena de La familia de la tele, ambdues comunicadores han deixat clar que hi ha coses que segueixen com el primer dia.

El cert és que la que va ser presentadora de Ni que fuéramos i la col·laboradora del mateix espai porten molts anys treballant juntes. Més d'una dècada posant-se cada tarda en directe davant de les càmeres. Va ser el 2014 quan María Patiño va fitxar com a tertuliana de Sálvame, programa en el qual Lydia Lozano portava col·laborant des del 2009.

Lydia Lozano torna a queixar-se que María Patiño no la deixa parlar

Des de llavors han crescut juntes professionalment a Mediaset per després coincidir de nou a Canal Quickie. Ara és La 1 de Televisió Espanyola la cadena en la qual tornaran a provar sort i serà l'audiència qui decideixi si segueixen endavant o no amb aquest prometedor projecte.

Dimarts passat la cadena pública presentava el magazín que ocuparà cada tarda la franja de la sobretaula. Un espai en el qual gairebé tot són incògnites. Tot i així, queda clar que María Patiño serà copresentadora al costat d'Inés Hernand i Aitor Albizua.

Lozano, per la seva banda, es manté en el seu etern paper de col·laboradora en el qual segur deixarà caure alguna llàgrima. És habitual que la tertuliana es posi a plorar en directe. De fet, els que han treballat amb ella solen titllar-la de 'ploramiques'.

María Patiño i Lydia Lozano porten compartint platós més d'una dècada

Una altra circumstància que sol repetir-se i de la qual Lozano sempre es queixa, és que interrompin la periodista quan aquesta exposa els seus arguments. Així, en la presentació de La familia de la tele, Lydia no ha pogut evitar queixar-se que novament no l'hagin deixat parlar.

Visiblement nerviosa, Lozano insistia dimarts passat que no podia desvelar res, que no tenia autorització per donar cap pista sobre el nou programa. Patiño, per la seva banda, confessava que el dia anterior havia hagut d'anar al dentista: "m'han hagut de punxar Urbason per poder estar aquí".

Una anècdota que sembla avançar la naturalitat que estarà present en l'ambient de La familia de la tele. Només queden uns dies per veure quant trigarà Lydia a emocionar-se o María Patiño a treure-li la paraula a la col·laboradora.