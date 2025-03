Ja està confirmat: Carlota Corredera reconeix el famós rumor sobre Marta Riesco

Carlota Corredera va debutar dimecres passat amb Tentáculos, el seu nou projecte professional a Ten, la mateixa cadena de la qual Marta Riesco es va acomiadar aquesta setmana. La periodista coincidia amb l'ex d'Antonio David Flores davant l'audiència i ambdues van tenir ocasió de referir-se a certs moments del passat.

Ha estat aleshores quan ha quedat a la vista de tothom que Marta Riesco no guarda rancor a l'amiga de Rocío Carrasco, encara que la va qüestionar durament en diverses ocasions. Carlota es mostrava molt segura en afirmar que ella mai havia parlat de Marta Riesco. “Mai he dit res d'ella... de la parella amb la qual estaves segur”, admetia sense nomenar Antonio David Flores.

Marta Riesco va demostrar molt bon tarannà amb qui en el seu dia la va qüestionar durament

Unes paraules davant les quals Marta Riesco reaccionava de seguida. “I de mi també, a mi també m'ha caigut, però bé...”, deixava caure sense voler entrar en cap polèmica.

Llavors la periodista gallega va voler saber a quines declaracions seves es referia. “Recorda-m'ho, si us plau”, insistia Carlota. Llavors Riesco va apuntar que hi va haver diversos programes en els quals va parlar d'ella “no en bons termes”.

Tot i això, l'ex d'Antonio David Flores es va mostrar comprensiva: “És una cosa que ja ho entenc també”. Per a la madrilenya es va tractar d'una etapa fosca que, encara que forma part del seu passat, encara guarda en la seva memòria. “Ho vaig passar malament, i tinc gravats alguns comentaris”, reconeixia.

Aleshores va ser quan va anunciar si li guardava rancor a la que va ser presentadora de Mediaset. “No és amb tu en particular, amb tots hi ha hagut aquests moments i ho he parlat”, assegurava Marta.

L'ex d'Antonio David Flores li desitja el millor a Carlota Corredera en la seva nova etapa

Riesco va demostrar, amb la seva actitud i les seves paraules, estar per sobre de la situació. La col·laboradora de Ni que fuéramos va reconèixer haver empatitzat amb Carlota per la manera en què va sortir de Telecinco. “A mi em va passar una cosa també molt semblant i al final jo et desitjo el millor”, deixava caure sobre el seu nou projecte televisiu.

I va advertir “No soc aquesta Marta que coneixies, tant de bo puguem conèixer-nos en aquesta nova etapa”. Mentrestant, Carlota romania en silenci escoltant el que la seva companya li havia de dir. A continuació, va explicar el que pensava d'ella: “Jo a tu t'he conegut com a reportera de El programa de Ana Rosa”, es limitava a dir la periodista.

Una situació que pocs esperaven que es donés davant les càmeres i que posa en evidència que Marta Riesco no és rancorosa i que està centrada en la seva nova feina. Ben aviat, l'ex de Flores s'estrenarà com a col·laboradora de La família de la tele, el nou espai de Televisió Espanyola.