Antonio David Flores es rebel·la i confessa tot el que té contra Kiko Hernández

Antonio David Flores s'ha referit en un dels seus últims directes a la recent sentència judicial que té com a protagonista a Kiko Hernández. El youtuber recordava que un jutge ha condemnat el tertulià a pagar 30.000 euros a Julia Janeiro per unes declaracions que va fer el 2021 sobre la filla de Jesulín de Ubrique. Ara ha estat l'ex de Rocío Carrasco qui ha apuntat directament a Hernández, a qui ha qualificat de "pocavergonya", recordant el que ell va viure en primera persona.

El malagueny reproduïa al seu canal les paraules que Kiko Hernández va pronunciar sobre la jove influencer. En aquest vídeo es pot escoltar el marit de Fran Antón com insinua que Julia hauria passat la nit al calabós. A continuació, també deixa caure que en un establiment la jove va dipositar a la seva bossa alguna cosa que no hauria pagat.

#yomerebelo12M. KIKO HERNANDEZ CONDENADO. CARLOTA FALSA FEMINISTA.EL SALVAME DE TVE1.

Antonio David Flores compara el que ha succeït entre Julia Janeiro i Kiko Hernández amb el que ell va viure en el passat

Kiko Hernández, molt segur de les seves fonts, va afirmar aleshores que comptava amb la denúncia del que estava explicant. "És el mateix modus operandi", deixava caure Antonio David, referint-se al que Kiko va fer amb ell en el passat.

El pare de Rocío Flores va voler deixar clar que tant Kiko Hernández com els seus companys de Sálvame es dedicaven a "enganyar el públic i a dilapidar" certs rostres coneguts. Segons ell, creaven una imatge falsa de certes persones davant de milions d'espectadors sense cap mena de proves.

"Sensevergonyes", sentenciava l'andalús, repetint que els citats col·laboradors només es basaven "en la seva suposada credibilitat" sent capaços d'assenyalar qualsevol persona i injuriar la seva imatge.

"Aquesta gentussa ha creat una imatge completament falsa d'aquesta noia", tornava a repetir Flores sobre la filla de María José Campanario.

Va ser aleshores quan l'exguàrdia civil comparava aquesta situació amb la que va viure la seva filla. "Emparats en una falsa denúncia de violència de gènere", continuava Flores, "heu acabat destrossant la meva filla", afirmava rotund.

Antonio David, després, expressava en veu alta quin és el seu desig. "A veure si d'una vegada per totes la justícia us posa a cadascú al lloc que us mereixeu i aquests comentaris no us surten gratis".

Una afirmació amb la qual Flores es reafirma en aplaudir la recent sentència que un jutge va dictar a favor de Julia Janeiro i condemnant, per tant, a Kiko Hernández.

Antonio David s'ha mostrat taxatiu amb Kiko Hernández

D'altra banda, cal recordar que després de conèixer la resolució judicial, el col·laborador de Ni que fuéramos no s'ha quedat callat. El madrileny, de viatge en aquests moments pels Estats Units amb el seu marit, acusava la segona filla de Jesulín de Ubrique de mentir abans d'embarcar a l'avió.

"Quan torni aclariré una mentida més de l'amiga d'Arcos de la Frontera i com utilitza els mitjans", advertia el tertulià.

Cal recordar que el 2023 Hernández va aconseguir que s'estimés el seu recurs sobre una sentència d'aquest any que el condemnava pels mateixos fets. Aleshores es va parlar del triomf de Kiko Hernández i aquest es va mostrar satisfet a les seves xarxes socials.

"La Justícia d'Espanya no segueix els passos d'Arcos de la Frontera, ni van a les barbacoes, etc.", va deixar anar aleshores. Unes paraules amb les quals podria insinuar la bona relació del matrimoni Janeiro-Campanario amb alguns magistrats podria haver jugat a favor seu en el passat.