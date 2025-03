Shakira, ex de Gerard Piqué, ja no pot silenciar els rumors: ningú esperava això

Aquest cap de setmana, Buenos Aires va ser testimoni d'un enrenou mediàtic a causa dels concerts de Shakira a la ciutat. No obstant això, el que realment va captar l'atenció del públic va ser la sorprenent aparició d'Antonio de la Rúa, exparella de la cantant.

La presència de l'advocat a l'espectacle ha desfermat una sèrie d'especulacions sobre la naturalesa actual de la seva relació amb Shakira. I és que molts es pregunten si continua sent estrictament professional o si ha evolucionat cap a alguna cosa més personal.

Shakira ja no pot silenciar els rumors

Antonio de la Rúa i Shakira van compartir una relació de deu anys, des de l'any 2000 fins al 2010. A més, Antonio no només va ser el seu company sentimental, sinó també una peça clau en l'enlairament de la cantant com a estrella global.

Després de la seva ruptura, per l'entrada en escena de Gerard Piqué a la vida de Shakira, la relació professional entre ambdós semblava haver arribat a la seva fi. No obstant això, el retrobament d'aquest cap de setmana suggereix que els llaços entre ells no s'han trencat completament.

El més curiós de la seva aparició és que no només va estar present Antonio de la Rúa, sinó que va acudir al concert acompanyat de la seva filla. Després d'aquesta informació, tothom es fa la mateixa pregunta: Hi ha alguna mena de relació amorosa entre ells?

Què hi ha entre Shakira i Antonio de la Rúa?

Tot fa pensar que Antonio de la Rúa no va acudir a Buenos Aires només com un espectador més, sinó que ha tornat a formar part de l'equip professional de Shakira. En concret, tal com assegura Hola, Antonio ha reprès el seu paper a l'àrea de business management.

Aquest retorn a l'esfera professional de Shakira no és una cosa recent. La cantant ja havia confiat en Antonio en altres ocasions en el passat. Malgrat la separació personal que ambdós van viure fa més d'una dècada, sembla que la confiança professional segueix intacta.

Mentrestant, les preguntes sobre el tipus de vincle que mantenen avui dia persisteixen. És una simple relació professional o existeix alguna cosa més entre Shakira i Antonio? Només el temps dirà si aquest retrobament porta a una nova etapa en la seva relació.