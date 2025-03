Última hora sobre la salut del Papa Francisco: se sap què farà en sortir de l'hospital

El passat 14 de febrer, el Papa Francisco va ser ingressat d'urgència a l'Hospital Gemelli de Roma arran d'una bronquitis. No obstant això, la salut del Pontífex es va complicar i li van acabar diagnosticant una pneumònia bilateral. Però, recentment, després de més de tres setmanes de tractament intensiu, els informes mèdics recents destaquen una millora clara en el seu estat de salut.

Una radiografia de tòrax, realitzada el passat 11 de març, va confirmar avenços significatius, i els metges ja no el consideren en “perill imminent”. Encara que la seva situació és estable, continua rebent oxigenoteràpia i ventilació mecànica no invasiva, i es manté sota observació a causa del seu historial de problemes pulmonars. Mentrestant, fidels i observadors es pregunten quan podrà tornar al Vaticà i quins tractaments addicionals podria necessitar en la seva recuperació.

Quin tractament podria rebre el Papa Francisco després de la seva estada a l'hospital?

Malgrat que l'estat de salut del Papa Francisco ha millorat considerablement, el seu procés de rehabilitació no acabarà amb la sortida de l'hospital. De fet, després de la seva estada a l'hospital Gemelli de Roma, els especialistes han recomanat que el Pontífex iniciï un tractament amb fisioteràpia motora i respiratòria, elements clau en la seva recuperació.

Des del Vaticà, s'ha informat que la fisioteràpia forma part del pla de recuperació del Papa Francisco al centre hospitalari. Aquesta pràctica és habitual en pacients que han travessat malalties greus, i té com a objectiu millorar tant la mobilitat com la capacitat respiratòria. Se sap que el Pontífex està rebent fisioteràpia motora per enfortir els seus músculs i evitar la pèrdua de mobilitat, quelcom essencial tenint en compte la seva edat.

D'altra banda, la fisioteràpia respiratòria, essencial en el seu tractament, juga un paper fonamental en la millora de la funció pulmonar del Pontífex. Aquest tipus de fisioteràpia ajuda a aclarir les vies respiratòries, optimitzant el cicle de respiració i promovent una millor oxigenació del cos.

Segons el Col·legi de Fisioterapeutes de Navarra, aquest tipus de tractament és essencial per a persones grans, especialment aquelles que han patit malalties respiratòries greus. Així ho recull El Confidencial, així que tot apunta que aquesta teràpia podria formar part de la rutina del Papa Francisco després de la seva estada a l'hospital.

A més dels seus beneficis físics, la fisioteràpia respiratòria té un impacte positiu en la salut mental dels pacients. Segons han afirmat alguns experts de Neurocentro al citat mitjà, mantenir una rutina d'exercicis terapèutics redueix els nivells d'estrès i ansietat.

En el cas del Papa Francisco, això no només tindria un efecte positiu en la seva recuperació física, també contribuiria al seu benestar emocional. Ja que aquesta teràpia ajudaria a reduir les tensions que solen acompanyar qualsevol tractament mèdic complex.

Tanmateix, actualment, el Papa Francisco continua ingressat a Roma, on continua el seu tractament i recuperació després de ser diagnosticat amb una pneumònia bilateral. I encara que el seu estat de salut ha mostrat certa millora, els metges han decidit mantenir-lo sota observació per assegurar la seva recuperació i evitar possibles complicacions.