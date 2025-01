Última hora sobre Julia Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique: 'El teu millor regal'

Julia Janeiro va decidir posar punt final el 2024 amb una posada en escena en què es deixava veure amb un vestit llencer amb transparències. Una imatge que ella mateixa es va encarregar de titular amb un suggerent missatge que traduït de l'anglès deia: "Sóc el teu millor regal de Nadal".

La filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanarioioo sorprenia tothom lluint un minivestit amb encaix florit de color blanc. La jove mostrava, a més, un maquillatge molt cuidat, així com unes ungles molt cridaneres. Unes instantànies que demostren que la filla del torero i l'odontòloga segueix les últimes tendències i segueix fidel a atuells dels més cridaners.

Poc després de pujar el citat carrusel d'imatges, el mur de la influencer es va omplir de comentaris. "Estàs espectacular" o "Embruix gadità" van ser algunes de les frases que es podien llegir després de l'explosiva publicació.

Cal destacar que entre les persones que van donar 'M'agrada' a les citades fotos hi ha també la seva mare. María José Campanario, molt activa a Instagram des de fa mesos, no dubtava a aplaudir l'estilisme triat per la seva filla.

Julia Janeiro s'atreveix amb un suggerent look que sorprèn els seus seguidors

Julia, que compta amb més de 200.000 seguidors al seu perfil, sembla decidida a fer-se un lloc entre els professionals del maquillatge. "Des de petita entraves d'amagat per 'fer desaparèixer' els meus colorets i els meus llapis de llavis", escrivia la seva mare en una de les seves publicacions. Un missatge en què la catalana mostrava la seva felicitat en veure que la seva filla complia el seu somni de ser maquilladora professional.

Després de matricular-se al Curs de Maquillatge Professional a l'Alberto Dugarte Institute, la jove s'ha llançat al món empresarial. Ella mateixa s'encarregava d'anunciar-ho a les xarxes.

"Vull explicar-vos una cosa genial, ara podeu demanar-me cita perquè us maquilli i lluïu espectaculars per a qualsevol esdeveniment", escrivia al seu perfil. La filla de Jesulín, d'aquesta manera, s'ofereix per encarregar-se del maquillatge previ a un casament, festa, sessió de fotos "o el que tingueu al cap", assegurava molt emocionada.

Julia Janeiro s'ofereix a les xarxes com a maquilladora professional

"Tinc dos espais lliures per maquillar la nit del 31 de desembre a Madrid", escrivia fa uns dies al seu mur. Precisament Janeiro actualitzava recentment la seva biografia per informar d'aquest acabat d'estrenar projecte.

La germana d'Andrea Janeiro ha deixat clar que està disposada a seguir els passos dels artistes del maquillatge més cotitzats per les celebrities del nostre país.

A més d'aquesta ocupació, la filla de María José Campanarioioo va fitxar el setembre passat com a relacions públiques de Bugao. Es tracta d'un dels restaurants més exclusius de Madrid, punt de reunió de vips que compta amb un SOL a la Guia Repsol.

Amb aquestes ocupacions, Julia deixa clar que no segueix el rastre dels seus famosos pares. La jove de moment no sembla decidida a aparèixer en un programa de televisió o participar en un reality. Malgrat haver rebut nombroses ofertes, Janeiro descarta qualsevol projecte que suposi col·locar-se a la primera línia de l'actualitat mediàtica.