Antonio David Flores intenta acabar amb María Patiño deixant anar una bomba

Antonio David Flores ha tornat a la càrrega contra María Patiño. Al seu canal de YouTube, l'exguàrdia civil es fixava en el recent tuit de la periodista en el qual assegura que li ha guanyat als tribunals. Una afirmació que l'andalús posa en dubte en sostenir que la presentadora de televisió, una vegada més, no diu la veritat.

El malagueny definia la gallega com a mentidera, un qualificatiu que ha repetit en nombroses ocasions al llarg del directe que compartia amb els seus seguidors. A més, recordava l'interès que, segons ell, Patiño té en destruir-lo des de fa anys.

Antonio David aclaria que la periodista falta a la veritat en dir públicament que ha guanyat definitivament. "Menteix de nou a la gent que la segueix", tornava a repetir.

Antonio David Flores acusa María Patiño de "mentidera" després de llegir el seu últim tuit

Una victòria que no és tal. Flores explicava que el jutge no ha condemnat Patiño perquè aquesta va reconèixer que va mentir quan va dir que Antonio David va penjar uns cartells en els quals apareixia assenyalat com a maltractador.

D'altra banda, l'ex de Rocío Carrasco, qui acusa la comunicadora d'insultar-lo i burlar-se d'ell, deixa clar que en reconèixer la seva mentida no se la pot condemnar. "La informació que va donar és completament falsa", advertia per després confirmar que Patiño va reconèixer que "no hi va haver intenció".

Per al que fora col·laborador de Telecinco, María Patiño no té cap credibilitat com a professional de la informació. És més, hauria d'haver contrastat la notícia, però no ho va fer per deixadesa, fet que demostra la mala praxi de la gallega.

"Com que ella confessa haver ficat i va declarar la seva intenció de no fer mal, per això no hi ha delicte. Però no ha guanyat res i continua mentint", tornava a repetir Antonio David.

A continuació, l'exguàrdia civil destapava la raó per la qual María Patiño va reconèixer que havia mentit. Segons ell, tenia por de "ser condemnada penalment i de pagar els 120.000 euros que li van embargar", afirmava rotund.

Queda clar que Antonio David no està en absolut d'acord amb el contingut del tuit de María Patiño. Lluny de quedar-se aquí, l'andalús qüestionava després la tasca dels mitjans de comunicació que no van aprofundir més enllà de les paraules de la coneguda periodista gallega.

Antonio David Flores acusa María Patiño de no tenir cap credibilitat

Segons ell, cap mitjà ha matisat les paraules de la comunicadora ni ha deixat clar que en realitat no ha guanyat res als tribunals.

Abans de finalitzar, Flores llançava una advertència. El que va ser gendre de Rocío Jurado avançava que es reuniria amb els seus advocats. Amb ells haurà de valorar ara si posar una demanda per la via civil o interposar un recurs i anar al Tribunal Suprem.

"Jo sí crec en la justícia", sentenciava el pare de Rocío Flores. Unes paraules després de les quals va valorar també la celeritat amb què s'havia dictat la sentència.