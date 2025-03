La cridanera resposta d'Aitor Albizua quan li pregunten per María Patiño

Durant la seva última aparició pública, Aitor Albizua ha deixat a més d'un sense paraules amb la resposta que ha donat als mitjans de comunicació sobre María Patiño. El presentador de televisió no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre els últims rumors que envolten la seva companya de professió.

Aquest dilluns, 17 de març, el conductor del concurs Cifras y Letras va assistir a The Friends Experience, un esdeveniment celebrat a Madrid relacionat amb aquesta famosa sitcom americana.

Com era d'esperar, durant el corresponent photocall, Aitor Albizua no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions dels reporters. Entre elles, les relacionades amb el suposat nou programa que està preparant TVE i que comptarà amb la presència de María Patiño i Belén Esteban.

En tot moment, el presentador s'ha mostrat molt caut a l'hora de parlar sobre aquest tema. I és que encara no s'ha produït una confirmació oficial per part de la cadena pública.

Tanmateix, i malgrat la seva discreció, Aitor Albizua no ha tingut cap problema a desvelar davant les càmeres d'Europa Press què li semblaria treballar amb María Patiño i Belén Esteban:

“En cas que així sigui, són dues professionals a les quals admiro moltíssim. És gent que fa televisió de primera i, a més, en un to… Mira, com Friends, natural, no? Com la vida mateixa… Sense embuts, sense estigmes i endavant”.

Aitor Albizua sorprèn amb la resposta que ha donat quan els reporters li han preguntat per María Patiño

Després d'assegurar que li encantaria treballar amb María Patiño, Aitor Albizua ha assenyalat que “no hi ha millor sitcom que la pròpia vida”. “I que això passi en un plató de televisió és una passada”, ha afegit a continuació.

D'altra banda, el comunicador ha assegurat que “no pot” avançar res sobre aquest nou format de TVE. “M'encantaria poder dir-vos alguna cosa, però jo no puc confirmar avui dia res. Estic a Cifras y Letras i estic supercontent d'estar en aquest moment de RTVE, que és la llet”, ha afegit.

Tanmateix, els reporters d'aquesta agència de notícies li han fet una pregunta més a Aitor Albizua. Però en aquesta ocasió relacionada amb l'expectació que s'ha generat al seu voltant arran d'aquest tema.

Tal com ha confessat el presentador, des del primer moment, tota aquesta situació li ha fet molta “gràcia”. “Em fa gràcia perquè tampoc m'ho esperava”, ha aclarit el possible i futur nou company de María Patiño.

“A casa meva, amb molta tranquil·litat i molt de seny. Crec que és l'important: saber controlar i saber mantenir el focus en què és l'important”, ha sentenciat Aitor Albizua.