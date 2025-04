És oficial: Mario Vaquerizo confirma la trista notícia sobre la relació amb Alaska

Mario Vaquerizo va intervenir fa uns mesos en un pòdcast que ara ha vist la llum. Una ocasió en què l'artista va confirmar que li agradaven els homes i que el seu matrimoni amb Alaska era una farsa. Una frase que no ha caigut gens bé a la intèrpret de Ni tú ni nadie, qui porta al costat de Vaquerizo gairebé tres dècades.

El que va transcendir després és que el cantant havia accedit a explicar algunes mentides sobre la relació que manté amb la seva parella. Vaquerizo va dir coses que formaven part d'un joc i que en realitat eren mentida.

El cantant no va tenir cap problema a parlar sobre els rumors que l'han perseguit durant anys encara que ell ho hagi negat insistentment.

Mario Vaquerizo dona un titular que no cau gens bé a la seva dona Alaska

Mario Vaquerizo va aclarir després que el que havia explicat en el pòdcast eren mentides que formaven part d'un joc.

Per la seva banda, la cantant Alaska no sabia què és el que el seu marit havia deixat caure en la citada xerrada. Per aquest motiu s'ha vist obligada a aclarir la polèmica suscitada arran dels comentaris del vocalista de Las Nancys Rubias.

L'argentina aprofitava la seva intervenció a El Programa de Ana Rosa on no va amagar la seva sorpresa per les declaracions de la seva parella. Alaska es queixava del fet que suposa que quedi constància d'aquestes paraules per sempre.

Mario Vaquerizo, per la seva banda, apareixia al plató de TardeAR on també aclaria el perquè d'aquesta polèmica. "Alaska pensa molt en els altres. Jo estic parlant d'una relació en la qual som dos", començava dient el madrileny sobre les paraules de la seva dona.

A continuació, el cantant, qui reconeixia que va acudir al citat pòdcast a parlar del seu disc es va definir com una persona "generosa". És per aquesta raó per la qual va començar a "jugar" en una xerrada en la qual, segons ell, amb prou feines es va parlar del seu últim treball.

Va ser llavors quan el cantant va narrar que en el citat pòdcast hi ha una secció anomenada Vamos a contar mentiras. "El que no sabia és que era tan bon actor", afegia Mario presumint dels seus dots interpretatius.

Vaquerizo es mostrava crític amb el fet que es prengués com a font d'informació el que es diu en un pòdcast en comptes de recórrer a una agència o a un periodista. "Es converteix en notícia, donant-li veracitat i descontextualitzant", sentenciava.

El cantant de Las Nancys Rubias va explicar després el perquè de les seves paraules

D'altra banda, el marit de la cantant Alaska aclaria que aquesta no sabia el contingut de la xerrada que ara ha transcendit. "Ella ho ha escoltat aquest matí per primera vegada. Però jo també", confessava l'artista confirmant que la seva dona no estava al corrent de les seves paraules.

"Jo no sé el que faig que sempre l'embolico", deia a manera de conclusió referint-se al pòdcast gravat fa un parell de mesos. El que ell no podia imaginar és que les seves paraules anessin a generar tal enrenou i, menys encara, que anessin a molestar la seva parella.

"De vegades jo entro al drap sense necessitat", reconeixia. I afegia: "Olvido té un caràcter molt diferent, diferent al meu, i per això ens portem tan bé", aclaria confirmant que el seu matrimoni gaudeix de molt bona salut.

Queda clar així que entre Alaska i Mario Vaquerizo no hi ha cap crisi malgrat els constants rumors que hi ha hagut durant les seves més de dues dècades de relació.