Augmenta la preocupació per Gerard Piqué després de confirmar-se l'últim de Clara Chia

Gerard Piqué ha reaccionat amb fermesa davant els rumors sobre la seva relació amb Clara Chía, desmentint categòricament qualsevol separació. L'últim que ha transcendit és que la parella havia decidit prendre camins separats després de més de tres anys de relació. L'exfutbolista del Barcelona "està indignat" per aquests rumors i el seu entorn està preocupat, ja que l'enfadament de Piqué va en augment.

Gerard vol protegir com sigui la seva parella dels mitjans de comunicació i això situa la jove en el punt de mira. D'aquí el seu malestar davant tals insinuacions de ruptura just quan la seva relació amb Chía està millor que mai.

Gerard Piqué fa saltar les alarmes del seu entorn

Gerard Piqué tornava a ser notícia fa uns dies després de sortir a la llum una suposada ruptura amb Clara Chía. Després de més de tres anys de relació i enfrontaments amb Shakira, la parella havia optat per separar els seus camins, segons alguns periodistes com Adriana Dorronsoro.

La reacció de Piqué no ha tardat a donar-se, augmentant la preocupació del seu entorn en veure'l molt molest per aquests rumors. Fonts properes a l'exfutbolista asseguren que està "indignat" per les especulacions i que la parella segueix unida i enamorada. La relació, encara que marcada per la distància a causa de compromisos personals, es manté sòlida segons el seu entorn.

El trasllat temporal de Piqué a Miami per cuidar els seus fills durant la gira de Shakira va generar incertesa sobre la seva relació amb Clara. No obstant això, ambdós han optat per un model de relació vivint separats per circumstàncies laborals, però mantenint el seu vincle.

En aquest marc, Piqué s'ha mostrat sorprès alhora que molest davant la notícia que apuntava a la seva ruptura amb Chía. Sobretot, perquè això torna a posar la jove en el focus mediàtic, cosa que Gerard tracta d'evitar. La seva actual parella ho ha passat francament malament amb les cançons de Shakira parlant sobre la seva relació i no desitja reviure el malson mediàtic.

El desig del català i de Clara és que ella porti una vida la més discreta possible i aquests rumors no ajuden a això. Per aquest motiu, ha augmentat la preocupació en l'entorn de Piqué pel malestar que comença a sentir davant l'atenció de la premsa.

Gerard Piqué desmenteix els rumors de ruptura

La pressió mediàtica i les constants referències de Shakira en els seus concerts han estat una font de tensió per a la parella. Clara, de perfil discret, ha preferit mantenir-se allunyada del focus públic, mentre Piqué ha defensat la seva privacitat.

Els rumors sobre la seva suposada ruptura amb Chía arriben just en un moment delicat per a Gerard. L'exjugador s'enfronta a problemes legals relacionats amb la seva empresa Kosmos i l'organització de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Tot això ha generat un escenari complicat per a Piqué que l'ha portat a sentir-se desbordat.

D'aquí que hagin saltat les alarmes sobre el seu benestar i la reacció que pugui tenir davant els mitjans de comunicació. Per ara, el que l'entorn de Gerard ha confirmat és que no existeix tal crisi ni ruptura amb Clara. La parella està més enamorada que mai i travessa el seu millor moment.

Tanmateix, això no treu que les contínues polèmiques facin mossa en ells. De fet, es va apuntar que una possible causa de la ruptura havia estat el desig de Clara de ser mare. L'entorn ho descarta i apunta que per ara la jove no contempla formar una família amb Piqué.

En definitiva, malgrat els rumors i desafiaments, Gerard Piqué i Clara Chía mantenen una relació ferma i discreta. Encara que es deixen veure junts públicament, el seu desig és portar una vida tranquil·la allunyada del focus mediàtic.