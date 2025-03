Qui és Felipe, el futbolista que triomfa a Itàlia i és nebot del Papa Francesc

El futbol sempre ha estat una passió que uneix milions de persones arreu del món. Per a alguns, és un esport que es viu amb intensitat des de la infància. En el cas de Felipe, la seva història ha cridat l'atenció pel seu talent i un vincle familiar poc comú.

Amb només 20 anys, ha començat a destacar en el futbol italià, la seva arribada al país europeu va ser un pas important en la seva carrera. Ara, està decidit a demostrar que el seu cognom no és l'únic que el fa especial. El seu esforç i dedicació l'han portat a créixer com a jugador en un entorn exigent.

La seva arribada al futbol italià

Felipe Bergoglio va néixer a Còrdova, Argentina, i des de jove va mostrar interès pel futbol. El seu camí el va portar a jugar al Club Social i Deportivo Lasallano, on es va formar en les categories inferiors. El 2022, va passar al primer equip, destacant com a defensor central per la seva disciplina tàctica.

L'agost de 2023 va decidir mudar-se a Itàlia juntament amb la seva família, ja que el seu pare, Matías, viatjava amb força freqüència per feina a Città di Castello. Gràcies a un contacte amb un entrenador a Misano Adriatico, Felipe va tenir l'oportunitat d'integrar-se en el futbol italià. La seva adaptació no va ser fàcil, però a poc a poc es va fer un lloc a l'equip.

Va jugar 22 partits a la Promozione Romagna, on va adquirir experiència en un futbol més físic, ara, defensa els colors del Castiglione 1919 a la Toscana. Es defineix com un defensor central que busca l'equilibri en el joc i acompanya les jugades d'atac. Somia en enfrontar-se als grans clubs de la Serie A en el futur.

El vincle amb el Papa Francesc

Felipe no només ha cridat l'atenció pel seu rendiment al camp, sinó també pel seu cognom. El seu avi, Jorge Bergoglio, és cosí directe del Papa Francesc. Aquesta relació ha despertat curiositat a Itàlia, on el futbol i la religió tenen un gran pes en la cultura.

Encara que no ha conegut el Summe Pontífex en persona, té plans de viatjar a Roma. Els seus germans grans ja van ser rebuts per ell al Vaticà. Felipe recorda que, quan el Papa va ser elegit el 2013, molts van pensar que el seu avi era el nou líder de l'Església.

La seva fe forma part de la seva vida diària i també es reflecteix al vestuari, els seus companys d'equip solen demanar-li benediccions abans dels partits o quan pateixen lesions. Ell s'ho pren amb humor i ho veu com una mostra de respecte. Malgrat la curiositat que genera el seu cognom, el seu principal enfocament continua sent el futbol.

Felipe ha demostrat que el seu talent és el que el defineix com a jugador. El seu cognom i relació amb el Papa Francesc li ha donat notorietat, però la seva dedicació és el que el farà triomfar. Amb esforç i aprenentatge, espera seguir creixent en el futbol italià i arribar el més lluny possible.