Gloria Camila, filla de José Ortega Cano, encén totes les alarmes: 'No vol…'

Gloria Camila Ortega està en el centre de la polèmica. La filla de José Ortega Cano no es fia del seu nou amic, Álvaro García. Així ho ha desvelat Leticia Requejo a TardeAR i és que, tal com han confirmat des del programa, Gloria Camila: "No vol etiquetes en la seva nova relació".

La col·laboradora ha explicat que la jove està plena de dubtes després de conèixer la informació que es va revelar dimecres al programa. Pel que sembla, Álvaro García li hauria estat infidel. L'equip del programa va aconseguir parlar amb Raquel, la noia amb la qual el cantant estava quedant.

El seu testimoni ha fet trontollar la relació. Gloria Camila ha entrat en una espiral d'incertesa. Ja no sap què pensar.

Gloria Camila, filla de José Ortega Cano, no es fia del seu nou amic

Segons Leticia Requejo, després de l'entrevista amb Raquel, els nervis han aflorat. Tant en Gloria Camila com en Álvaro i la jove busca respostes. Un amic seu va contactar amb Raquel per conèixer tots els detalls, sobretot, les dates i hi ha alguna cosa que no quadra.

La clau està en el 25 de gener. Aquesta va ser l'última vegada que Raquel i Álvaro es van veure a Las Palmas, però en aquell moment Gloria Camila ja estava en la seva vida. Això ha fet que la filla d'Ortega Cano desconfiï.

Álvaro García nega haver intimat amb Raquel aquell dia, però Leticia Requejo assegura que hi ha proves. Pantallassos de converses, respostes clares a totes les preguntes. Gloria ha rebut informació que abans desconeixia: El seu nòvio podria haver estat jugant a dues bandes.

Les proves semblen contundents, existeixen missatges d'aquella nit que demostrarien el que va succeir. Un d'ells, enviat a les 20:29 hores, seria clau: "Ens veiem ja de ja", va escriure Álvaro García. Poc després, va bloquejar Raquel a tot arreu, però la informació ja estava fora.

Gloria Camila no vol etiquetes en la seva nova relació

La situació s'ha tornat insostenible. Paloma Barrientos ha parlat amb Gloria Camila i ho ha deixat clar: "Està soltera, no vol que se l'etiqueti".

Gloria ha pres una decisió ferma, no vol més dubtes ni traïcions. Per això, Gloria ha pres la decisió de dir que no vol que ningú s'ho prengui com una relació formal perquè s'estan coneixent a poc a poc.

Aquest escàndol continua generant reaccions. Hi haurà resposta d'Álvaro García? Donarà la seva versió dels fets? De moment, Gloria Camila Ortega ho té clar: no vol que es digui que té nou nòvio.