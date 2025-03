Amador Mohedano trenca el seu silenci i desvela la veritat sobre el seu fill, Salvador Mohedano

Amador Mohedano ha reaparegut a televisió. El germà de Rocío Jurado es va asseure ahir al plató de De Viernes! per parlar de la seva vida actual. Una entrevista molt esperada després d'anys de silenci on ha confessat tota la veritat sobre el seu fill, Salvador Mohedano.

El primer que va voler deixar clar va ser el seu estat d'ànim. "Em trobo bé", va assegurar amb fermesa. Una afirmació que va sorprendre a molts, ja que en els últims anys s'havia especulat sobre la seva situació personal i econòmica.

Un dels temes més impactants de la nit va ser la seva relació amb el seu fill. Amador va trencar el seu silenci i va desvelar la veritat sobre Salvador Mohedano: "Tinc el meu fill amb mi, el meu fill Salvador i el meu nét", va confessar. Unes paraules que confirmaven que els tres viuen junts.

Amador Mohedano revela a De Viernes! que viu amb Salvador Mohedano

La revelació va causar gran impacte entre l'audiència. Durant anys, poc s'havia sabut del seu fill. Ara, per fi, Amador aclarava la situació: "Estem junts i això és el que importa", va afegir.

Però, per què parlar ara? La resposta va ser clara i sense embuts. "Parlo ara perquè em ve bé econòmicament", va admetre. Una sinceritat que va sorprendre a tothom.

Amador també va aprofitar per parlar de la seva exdona, Rosa Benito: "Fa temps que no parlo amb Rosa, he passat pàgina", va revelar. Una frase que deixava clar que la seva relació està completament trencada. Durant el seu divorci, va passar moments molt durs, però ara assegura estar tranquil.

A més, no va descartar la possibilitat de trobar l'amor de nou. "Hi ha noies que em veuen atractiu i que em veuen i em volen fer un petó", va confessar amb un somriure.

Amador Mohedano parla per primera vegada sobre Salvador Mohedano en ple directe

L'entrevista va ser, sens dubte, reveladora perquè vam conèixer més detalls de la seva vida personal. Per primera vegada, Amador Mohedano va parlar obertament sobre el seu fill Salvador Mohedano. Un tema que fins ara havia estat un misteri però que sembla que ha portat amb total naturalitat davant les càmeres de televisió.

Amb aquestes declaracions, l'oncle de Rocío Carrasco ha volgut deixar clar com és la seva vida en l'actualitat. Un testimoni sincer i directe que no ha deixat indiferent a ningú.

El seu retorn a la televisió ha generat una gran expectació. Molts es pregunten si aquesta aparició marcarà l'inici d'una nova etapa mediàtica. De moment, el que està clar és que Amador Mohedano ha decidit parlar i ho ha fet sense embuts.