Ángel Cristo reapareix amb un missatge clar per a Bárbara Rey: 'T'estàs...'

Ángel Cristo fa diversos dies que està allunyat de la televisió, després d'exercir de defensor de la seva esposa a GH Dúo. No obstant això, ara ha reaparegut en un esdeveniment i allà ha estat preguntat per la seva mare, Bárbara Rey. D'aquí que hagi respost enviant-li un missatge a ella.

En concret, ha analitzat les últimes entrevistes que la vedet ha realitzat a televisió. I després d'això li ha enviat un missatge: “T'estàs rient de la gent”.

Ángel Cristo torna a l'escena pública després de la seva absència televisiva

Ángel Cristo ha estat absent de la televisió últimament, després del pas de la seva dona, Ana Herminia, en el citat reality de Telecinco. Durant aquest temps, ha optat per mantenir-se allunyat del focus mediàtic i centrar-se en la seva vida personal. No obstant això, recentment ha reaparegut en un esdeveniment públic, on ha estat abordat per la premsa.

En aquesta ocasió, ell ha participat com a model en una desfilada organitzada pel seu amic Julio Lama. Després de l'esdeveniment, ha atès amablement els mitjans, que no han dubtat a preguntar-li sobre el seu estat actual. Ell ha respost: “Estic bé, tranquil”.

“Sembla que han existit uns dies de pau, no he hagut d'estar a televisió i la veritat és que m'han anat bé. He estat cuidant de l'Ana i de les nenes”.

El missatge d'Ángel Cristo a Bárbara Rey

Durant la conversa amb la premsa, ha estat inevitable que hagin sorgit qüestions sobre Bárbara Rey. En particular, se li ha preguntat sobre les recents entrevistes que ella ha concedit a televisió.

Ángel Cristo no ha dubtat a expressar la seva opinió al respecte: “A cada frase que diu, jo podria contestar. Llavors, al final, es fa una pilota, una bola de neu gegant i això és interminable. Òbviament, hi ha moltes coses que va dir que tenen resposta, però arriba un moment en què dius: per a què?”

“Jo ja he explicat tot, encara que sempre hi ha coses per aclarir. Però és que ja arriba un moment en què si et rius de tothom, fas entrevistes que no serveixen per a res, menteixes doncs, al final, la gent perd interès”.

En aquest punt, ha estat on ha aprofitat per llançar-li un missatge a la vedet: “Les coses han perdut interès per culpa seva. Ella ha de fer el que vulgui, però quan el públic sent que no li estàs explicant la veritat i que t'estàs rient de la gent, al final és una conya. I, per tant, la gent té millors coses a fer”.

Aquestes declaracions han reflectit la postura d'Àngel sobre la percepció de les intervencions de la seva mare a ¡De Viernes!, de Telecinco. Considera que, com que no és completament sincera en els seus relats, el públic ha pogut sentir-se enganyat. I això ha desencadenat que la història familiar hagi perdut atractiu mediàtic.

Ángel Cristo actualitza l'estat de salut d'Ana Herminia

A més d'abordar la guerra amb la seva mare, Ángel Cristo ha compartit informació sobre la salut de la seva esposa. Recordem que ella ha enfrontat problemes d'hipertensió que l'han mantingut allunyada de GH Dúo després de la seva expulsió.

Al respecte, el germà de Sofía Cristo ha estat molt clar. Ha dit: “Ana no està bé encara, però està millor”.

Aquestes paraules indiquen una millora en la condició d'Ana Herminia, si bé encara requereix temps per a una recuperació completa. Durant la seva absència televisiva, Àngel ha estat dedicant temps a cuidar-la, prioritzant així el benestar familiar.