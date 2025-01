Preocupació per Ana Herminia arran de l'última hora d'Ángel Cristo: ‘Li afecta…’

La preocupació per Ana Herminia Illas ha crescut en els últims dies arran de les declaracions del seu marit, Ángel Cristo. Ara, durant la seva intervenció en el programa ¡De Viernes!, el fill de Bárbara Rey va donar l'última hora sobre la salut de la seva esposa. La seva declaració no va fer més que augmentar la preocupació pel seu estat que va començar a empitjorar en sortir de GH Dúo.

Ángel Cristo es va mostrar visiblement afectat, confessant que la tensió emocional d'Ana Herminia ha repercutit greument en el seu benestar. “Li afecta moltíssim emocionalment a la seva salut”, va expressar amb preocupació. La pressió viscuda dins i fora del reality sembla haver agreujat els problemes de salut d'Ana Herminia, qui ja patia hipertensió.

Preocupació per Ana Herminia després de l'última hora d'Ángel Cristo

Ana Herminia va ser protagonista d'un dels episodis més controvertits de GH Dúo. La denúncia per suposada agressió del seu company Javier va marcar un abans i un després en el reality. Encara que la direcció del programa va decidir no intervenir directament, l'audiència no va perdonar, expulsant-la de la casa.

Després d'abandonar el concurs, Ana Herminia va revelar que un error en la seva medicació havia complicat el seu estat físic i emocional. Durant el directe de la seva expulsió, va haver de ser atesa pels serveis mèdics de Mediaset en sentir-se indisposada. Des de llavors, no ha tornat als platós i s'ha mantingut al marge de l'ull públic.

Ángel Cristo va explicar aquesta setmana al plató de GH Dúo que la seva esposa està sent tractada per especialistes. “Ella es troba malament, i el principal és la salut. Tant la seva com la de la seva filla, que també ho està passant una mica malament”, va afirmar. La parella ha optat per allunyar-se temporalment del focus mediàtic per centrar-se en la seva recuperació.

Segons va explicar Ángel a ¡De Viernes!, la seva esposa fa dies que és sota vigilància mèdica per estabilitzar la seva tensió arterial. “Ana Herminia està cuidada per especialistes i està atesa. Ja té totes les seves cites mèdiques”, va explicar Ángel.

Els problemes de salut d'Ana Herminia no són nous, però l'experiència en el reality sembla haver empitjorat la seva situació. “Porta 24 hores amb la tensió una mica més estable, la seva tensió és emocional i són molts alts i baixos”, va afegir el fill de Bárbara Rey.

De fet, Ángel va revelar que, encara que alguns assenyalin que no és un problema major, hi ha una seriosa preocupació pel seu estat. “No és cap joc el tema de la tensió d'Ana”, va assegurar, visiblement preocupat.

La situació ha estat un desafiament no només per a Ana Herminia, sinó també per a la seva família. La filla de la parella també està travessant un moment complicat, segons va revelar Ángel. Aquest difícil panorama ha obligat la concursant a retirar-se de qualsevol participació en programes relacionats amb el reality.

El sentiment de culpa d'Ángel Cristo

Ángel Cristo també va desvelar els problemes derivats de la tensió que Ana Herminia porta arrossegant des de fa anys. “Ella no està bé, independentment del que hagi passat en el reality”, va assenyalar.

Enmig d'aquest complicat escenari, Ángel Cristo no ha dubtat a mostrar un profund sentiment de culpa. “Jo em penedeixo d'animar-la a ella, perquè li afecta moltíssim emocionalment a la seva salut”, va confessar.

L'enfocament actual de la família és la recuperació d'Ana Herminia. Ángel Cristo va assegurar que la seva esposa està rebent tota l'atenció mèdica necessària i que compten amb el suport d'especialistes. La parella, que ha optat per mantenir-se al marge dels mitjans, espera que aquest temps lluny dels focus permeti a Ana Herminia recuperar l'estabilitat.

Ana Herminia Illas travessa un dels moments més complicats de la seva vida després del seu pas per GH Dúo. La tensió emocional i els problemes mèdics han portat la parella a prioritzar la seva salut. Serà aquest l'inici d'una nova etapa més tranquil·la per a Ana Herminia i Ángel Cristo?