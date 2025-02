Sorpresa per les paraules de Carles Xuriguera sobre Quim Masferrer que ningú esperava

Les ruptures no només ocorren en les relacions amoroses, també en les amistats i en els projectes compartits. Hi ha connexions que, per la intensitat del dia a dia, el desgast emocional o diferències irreconciliables, acaben per trencar-se sense possibilitat de tornar enrere.

Això és precisament el que ha passat entre Carles Xuriguera i Quim Masferrer, qui, juntament amb Fel Faixedas, van formar durant més d'una dècada el trio humorístic Teatre de Guerrilla. No obstant això, la bona sintonia que els va unir a l'escenari es va esvair amb el temps.

Una relació fracturada que, segons Xuriguera, ja no té solució. Així ho va deixar clar en una recent entrevista amb Joel Díaz. En ella, va reconèixer que la comunicació entre ell i Masferrer es va trencar fa anys i no hi ha intenció de reprendre-la.

Sorpresa per les paraules de Carles Xuriguera sobre Quim Masferrer

Aquest dissabte, Carles Xuriguera va ser un dels convidats de Col·lapse, el programa de Ricard Ustrell a TV3. Però abans de la seva aparició al plató, l'humorista ja ha fet parlar amb la seva recent entrevista a l'APM?, on no va deixar en molt bon lloc el seu excompany.

Parlant sobre la dissolució de Teatre de Guerrilla el 2009, Xuriguera va admetre que la intensitat del projecte va acabar per desgastar la relació entre els tres membres del grup. "Hi ha una història personal i un cansament entre nosaltres", va confessar.

Però el més revelador va arribar quan Carles Xuriguera va ser més contundent: "Fa anys que no parlem", va afirmar taxativament. Amb aquesta declaració, va deixar clar que no existeix cap relació amb Quim Masferrer i que el vincle es va trencar sense mirades a una reconciliació.

Dards enverinats

Les paraules de Xuriguera no només van confirmar el distanciament, sinó que també van deixar entreveure certs retrets cap al seu antic company. En un comentari que no va passar desapercebut, va llançar un dard que molts van interpretar com una crítica directa a Masferrer.

"Ell se les donava i nosaltres fèiem carotes", va sentenciar. Mentre Carles Xuriguera i Fel Faixedas han continuat treballant junts i mantenen una estreta amistat, la possibilitat d'un retrobament amb Masferrer està descartada.

Segons les seves paraules, no hi ha intenció de reviure el format ni de tornar a compartir escenari amb el seu antic company. La història de Teatre de Guerrilla va marcar una etapa daurada en l'humor català, omplint pavellons i festes majors durant més d'una dècada.

No obstant això, tot té un final i, en aquest cas, el tancament va ser definitiu. Carles Xuriguera ha estat clar: la relació amb Quim Masferrer pertany al passat. I, pel que ha deixat entreveure, sembla que així seguirà sent.