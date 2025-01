Anabel Pantoja i David Rodríguez prenen una ferma decisió a l'hospital de Canàries

Quatre dies després que la petita Alma ingressés a l'hospital de Canàries, Anabel Pantoja i David Rodríguez han pres una decisió contundent. Tal com acaba de transcendir, no s'emetrà cap comunicat, ni per part del centre ni per part de la família.

No hi ha cap dubte que aquesta mediàtica parella està passant per un dels moments més durs de la seva vida. I és que, tan sols 40 dies després de l'arribada al món de la seva primera filla en comú, ha succeït un contratemps totalment inesperat.

Segons van poder confirmar a Fiesta aquest diumenge, 12 de gener, la petita porta des del passat divendres ingressada a la Unitat de Neonatologia Intensiva. Lloc en el qual roman des de llavors amb pronòstic reservat.

Ara, ha sortit a la llum una nova informació al respecte. Tal com ha assegurat Marisa Martín-Blázquez a TardeAR, Anabel Pantoja i David Rodríguez han decidit no emetre cap comunicat per informar sobre l'estat de la seva filla:

“No s'emetrà cap informe mèdic per petició de la família perquè no saben què dir. Estan esperant una evolució. Ells tampoc diran res”, ha afirmat de forma contundent la col·laboradora de televisió.

Encara que aquest ingrés es va produir el passat divendres, 10 de gener, no va ser fins al següent diumenge quan aquesta notícia va sortir a la llum. No obstant això, avui dia, encara no han transcendit els motius que han provocat aquesta situació.

Això es deu al fet que els pares, Anabel Pantoja i David Rodríguez, han demanat a l'hospital Materno de Gran Canària que no s'emeti “cap informe mèdic”. I és que, ambdós han decidit portar aquest delicat tema en la més estricta intimitat.

No obstant això, aquesta no és l'última hora que ha sortit a la llum sobre el preocupant estat de salut de la petita Alma. Durant l'última emissió de TardeAR, Antonio Rossi ha deixat al descobert tot el que va succeir el dia de l'ingrés:

“El divendres és quan es compliquen les coses i és quan truquen als amics. Les circumstàncies són difícils. No saben com serà l'evolució i, a més, és molt lenta”.

A més, ha assegurat que, aquest dilluns, 13 de gener, al voltant de les 20:00 hores, “han passat els metges per l'habitació”. No obstant això, “no se sap” si ha estat “una reunió de nou per parlar de les circumstàncies”. “Demà els metges valoraran si prenen una altra decisió sobre la nena d'Anabel”, ha afegit.

Només tenir la primera reunió amb els metges de l'hospital Materno de Gran Canària, Anabel Pantoja i David Rodríguez van decidir avisar a tots els seus amics i familiars. Motiu pel qual tots ells van viatjar fins a Canàries com més aviat millor per estar amb ells en aquests delicats moments.

Al marge de Merchi, que ja es trobava allà, els primers a arribar van ser Isabel Pantoja, el seu germà Agustín i Kiko Rivera. Hores després, va aparèixer Isa Pantoja i les dues grans amigues de la influencer, Belén Esteban i Susana Bicho. L'última a reunir-se amb els pares de la petita Alma ha estat Raquel Bollo.