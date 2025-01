Emma García frena ‘Fiesta’ i confessa què ha succeït amb Kiko Rivera: ‘Sense paraules’

El plató de Fiesta ha quedat envoltat en un clima de tensió després d'una informació d'última hora que ha sacsejat l'audiència. Emma García, visiblement impactada, va frenar l'emissió del programa per revelar el que havia succeït amb Kiko Rivera: “Estic sense paraules”, va confessar. El DJ ha viatjat de seguida a Gran Canària per donar suport a la seva cosina Anabel Pantoja, després del sobtat ingrés hospitalari de la seva filla Alma.

Kiko Rivera va sorprendre tothom en optar per deixar enrere les rancúnies i volar a les illes, on també es troben la seva mare, Isabel Pantoja, i la seva germana, Isa Pantoja. Aquest gest inesperat posa de manifest la gravetat de la situació i com l'estat d'Alma ha aconseguit unir, encara que sigui momentàniament, un clan marcat per les topades.

Emma García deté el programa i desvela el moviment inesperat de Kiko Rivera

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, enfronten un dels moments més augustians de les seves vides. Alma, la seva filla de només 40 dies, roman ingressada a la Unitat de Medicina Intensiva des del passat divendres.

Encara que les causes exactes del seu ingrés hospitalari no han transcendit, els metges estan monitorant de prop la seva evolució. “Són hores complicades”, va assegurar la reportera de Fiesta des de les portes de l'hospital en el programa.

La mateixa reportera va destacar la unió de tota la família en aquest moment difícil. “La família està en aquests moments està unida, esperant a veure com evoluciona la salut de la petita Alma. Només té 40 dies i aquestes hores són fonamentals”, va explicar.

En aquest moment, Emma García també va voler destacar la unió dels Pantoja en un moment tan delicat com aquest. El clima de tensió era tal al plató de Fiesta que la presentadora no ha pogut contenir la seva sorpresa. “És que ens hem quedat sense paraules. És de les vegades que realment la notícia ens afecta. Al final t'adones del que és important”, va comentar.

El programa va revelar que Isabel Pantoja i el seu germà Agustín també van viatjar en un vol regular fins a Gran Canària, deixant de banda els seus compromisos. Isa Pantoja, qui manté contacte constant amb la seva cosina Anabel, també va arribar a l'illa per oferir el seu suport.

En aquest moment, Emma García va detenir el transcurs de Fiesta per desvelar la decisió d'última hora de Kiko Rivera. El DJ viatjarà a Gran Canària malgrat les tensions que pot haver-hi amb la seva família.

Kiko no havia compartit espai amb Isabel Pantoja des de les seves disputes per “l'herència enverinada”. No obstant això, ha demostrat que el benestar de la seva cosina Anabel i la seva neboda Alma estan per sobre dels conflictes.

Per la seva banda, Isa Pantoja també va mostrar la seva solidaritat en viatjar a les illes i romandre al costat d'Anabel. Isa, qui havia reduït el contacte amb la seva mare i germà, va decidir fer un pas endavant en suport a la seva cosina, evidenciant una possible reconciliació entre els membres de la família.

Kiko Rivera deixa enrere les seves diferències i es retrobarà amb tots els Pantoja

Des de fa anys, les disputes internes han estat una constant en el clan Pantoja. Les tensions es van intensificar després de les declaracions d'Isa, on va relatar episodis complicats de la seva infància a Cantora, el que va generar nous enfrontaments amb el seu germà Kiko Rivera i Isabel Pantoja.

Aquestes situacions semblaven insalvables, amb cada membre seguint camins separats i deixant en evidència la falta de comunicació entre ells. No obstant això, Anabel Pantoja sempre ha estat el pont que ha intentat mantenir connectada la família. La seva habilitat per mediar i la seva relació propera amb tots els integrants del clan han estat fonamentals per evitar un distanciament total.

Ara, amb l'ingrés de la seva filla Alma, els conflictes familiars han quedat en un segon pla. Isabel, Kiko, Isa i altres familiars han decidit aparcar les seves diferències per donar suport a Anabel i estar presents en aquest moment tan delicat. Aquest gest d'unió demostra que, malgrat els conflictes, l'amor pels seus preval en els moments de major necessitat.

L'ingrés d'Alma ha mostrat la fortalesa i l'amor que subjauen en el clan Pantoja, més enllà de les diferències. Encara que el desenllaç d'aquest encontre és incert, com ha destacat Emma García, el suport en aquest moment tan crític podria ser l'inici d'una reconciliació duradora. Serà aquest el començament d'una nova etapa en la relació de Kiko Rivera amb la seva família?