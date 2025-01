Preocupació per Mercedes Bernal, mare d'Anabel Pantoja: 'L'hem pogut veure…'

Augmenta la preocupació per Mercedes Bernal, mare d'Anabel Pantoja, després que aquest diumenge sortissin a la llum diverses dades sobre el preocupant estat de salut de la petita Alma. "L'hem pogut veure bastant afectada", ha assegurat un reporter de Telecinco.

Durant la seva última emissió, el programa Fiesta ha fet saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica família. Segons han confirmat en exclusiva, des del passat divendres, 10 de gener, la filla de la influencer "roman a la Unitat de Medicina Intensiva (UMI)".

"Són hores complicades... Tots han corregut a emparar la parella[...]Estan tots units a veure com evoluciona la salut de la petita Alma. Només té 40 dies i aquestes hores són fonamentals", han assegurat a continuació.

En les últimes hores, diversos amics i familiars d'Anabel Pantoja i David Rodríguez s'han desplaçat fins a Gran Canària per estar al seu costat en aquests moments tan delicats. No obstant això, tots els ulls estan posats en Mercedes Bernal.

En les imatges que ha emès el citat programa, es pot veure a Merchi visiblement desolada. Detall que un reporter de Telecinco ha confirmat a continuació. "L'hem vista molt afectada, conversant amb alguns amics i familiars que han acudit per brindar el seu suport a Anabel i David".

Surt a la llum unes preocupants imatges de Mercedes Bernal

Uns dies abans que Anabel Pantoja donés a llum, Mercedes Bernal es va desplaçar fins a Canàries per ajudar la seva filla durant els primers dies de vida de la petita Alma. Però el que menys s'esperava la mare de la influencer és que, només 40 dies després, viurien una situació tan dura i delicada com aquesta.

No obstant això, Merchi no és l'única que s'ha traslladat fins a les Illes Canàries per brindar-li tot el seu suport i afecte a la col·laboradora de televisió i la seva parella sentimental.

Tal com s'ha confirmat, només assabentar-se de la notícia, Isabel Pantoja i el seu germà Agustín van agafar un vol comercial per reunir-se amb Anabel Pantoja com més aviat millor. Una decisió que, com era d'esperar, també han pres els seus dos fills, Isa Pantoja i Kiko Rivera.

A més, en les últimes hores, també hem pogut veure diversos amics d'Anabel, entre ells Belén Esteban i Susana Bicho, reunir-se amb els membres d'aquesta mediàtica família. L'última a incorporar-se al grup ha estat Raquel Bollo.

Per la seva banda, Luis Rollán ha volgut enviar un missatge de suport a Anabel Pantoja i a Mercedes Bernal a través del citat programa. Ara, toca esperar per veure si el col·laborador de televisió viatjarà fins a Canàries per reunir-se amb elles.