Novetats sobre la situació de Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera: 'Mentalment estic…'

Jessica Bueno ha tornat a ser el centre d'atenció després de compartir un missatge emotiu a les seves xarxes socials. La model i mare de tres fills ha obert el seu cor en parlar sobre el seu dia a dia amb els petits, deixant entreveure la realitat darrere de la seva vida familiar. Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, ha donat l'última hora sobre la situació que viu actualment després de confessar: "Mentalment estic esgotada".

Jessica va utilitzar el seu perfil d'Instagram per donar detalls del seu recent cap de setmana. La publicació va estar acompanyada d'una entranyable sèrie de fotografies.

En les imatges es pot apreciar com ella i els seus fills van gaudir de temps de qualitat a casa. Entre jocs de taula, una tarda de cinema i deliciosos menjars, Jessica Bueno va mostrar com prioritza la seva família per sobre de tot.

Novetats sobre la situació de Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera

En el peu de foto, Jessica va compartir un text sincer que ha commogut els seus seguidors. "M'encanta fer plans amb ells, a casa o fora", va escriure.

Tanmateix, també va confessar una realitat que moltes mares entendran: "A vegades, quan arriba la nit, mentalment estic esgotada". Tot i això, Jessica va deixar clar que tot l'esforç val la pena. "Després veig aquests records i se m'omple el cor de felicitat i amor".

Les paraules de Jessica no només reflecteixen la seva dedicació com a mare, sinó també la seva capacitat per trobar bellesa en els petits moments. "La vida consisteix en això, en els petits moments que vivim", va aclarir en la seva publicació. A més, va expressar quin és el seu major objectiu: "El meu major objectiu amb els meus fills és omplir-los de moments i records feliços".

Amb aquest missatge, Jessica Bueno demostra una vegada més el seu paper com a mare coratge. La seva vida gira al voltant dels seus fills, i no dubta a mostrar que ells són el més important per a ella.

Jessica Bueno demostra dia a dia l'amor que sent pels seus éssers estimats

Jessica, que ha passat per moments complicats en el passat, sembla estar vivint una etapa d'estabilitat i felicitat amb els seus fills. El seu missatge ens recorda que, encara que la maternitat pugui ser esgotadora, els petits instants d'amor i connexió familiar són el que realment importa.

Aquest gest també demostra la importància que Jessica dona a la comunicació amb els seus seguidors. A través de les seves xarxes, no només comparteix la seva vida, sinó també un missatge d'inspiració per a moltes mares.

Sens dubte, Jessica Bueno continua sent un exemple de com l'amor i la dedicació cap als fills poden superar qualsevol obstacle.