Reapareix Raquel Bollo per la gran notícia sobre Isabel Pantoja: 'És molt delicat tot'

Hores després de sortir a la llum l'última gran bomba sobre Isabel Pantoja, Raquel Bollo ha reaparegut a l'aeroport de Sevilla. Moment en què la dissenyadora de moda s'ha pronunciat sobre l'últim contratemps que ha aparegut a la vida d'Anabel Pantoja: "És molt delicat tot".

Aquest diumenge, 12 de gener, el programa Fiesta va fer saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica família. I és que, tal com van assegurar, la filla de la influencer porta des del passat divendres ingressada a la Unitat de Neonatologia Intensiva (UNI).

Tanmateix, encara no han transcendit els motius que han provocat aquest ingrés. El que sí que s'ha confirmat ja és que tots els éssers estimats d'Anabel Pantoja han viatjat fins a Canàries per estar a prop d'ella en aquests moments tan delicats. Fins i tot la seva tia, Isabel Pantoja.

Segons han confirmat des d'aquest format, la tonellera i el seu germà Agustín van agafar un vol comercial per reunir-se amb la seva neboda com més aviat millor. Una decisió que els seus fills, Kiko Rivera i Isa Pantoja, també han pres.

Un delicat tema familiar que ha aconseguit el que semblava pràcticament impossible: reunir Isabel Pantoja i els seus dos fills després de tant de temps distanciats pels seus problemes personals.

Aquest dilluns, 13 de gener, i després d'assabentar-se d'aquesta preocupant notícia, Raquel Bollo no s'ho ha pensat gaire a l'hora de volar fins a Canàries per mostrar el seu suport a Anabel. Tanmateix, i com era d'esperar, la dissenyadora ha optat per mantenir-se de la més prudent.

Tant és així que, quan li han preguntat per l'estat de salut de la petita Alma i per com es troba la neboda d'Isabel Pantoja, ha estat molt taxativa. "Prefereixo no comentar res, de veritat. És molt delicat tot", ha assegurat davant les càmeres d'Europa Press.

Raquel Bollo viatja a Canàries després de sortir a la llum l'últim bombazo sobre Isabel Pantoja

Poc després de les 10:00 del matí, Raquel Bollo ha agafat un vol a l'aeroport de Sevilla amb destinació a Las Palmas. Amb semblant seriós i sense dissimular la seva inquietud, la dissenyadora s'ha mostrat molt reservada davant els mitjans de comunicació.

En tot moment, s'ha negat a compartir algun detall sobre la salut de la acabada de néixer o sobre la situació per la qual està passant la neboda d'Isabel Pantoja. Fins i tot, ha arribat a assegurar que es tracta d'una situació "molt delicada".

D'aquesta manera, Raquel Bollo s'ha sumat al grup de persones que s'han traslladat fins a Canàries per donar suport a Anabel i la seva parella en aquests moments tan delicats.

Hores abans de la seva arribada, altres amics íntims de la influencer, com Belén Esteban, Susana Bicho o J. Obando, van arribar a Las Palmas després d'assabentar-se d'aquesta inesperada notícia.