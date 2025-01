Així són María, Màrius i Valentina, els tres fills de Pep Guardiola i Cristina Serra

La vida personal de Pep Guardiola ha donat un gir inesperat recentment. Mentre afronta reptes professionals com a entrenador, la seva vida familiar també ha experimentat canvis significatius. I és que, després de 30 anys junts, l'entrenador i Cristina Serra han anunciat que se separen.

Encara que sempre han guardat la discreció sobre la seva família, la veritat és que Pep i Cristina sempre han despertat interès. El mateix ha passat amb els seus fills, als quals sempre han intentat oferir el millor. Parlem de María, Màrius i Valentina, tres joves amb talents i interessos molt diferents, cadascun marcant el seu propi camí.

María, un referent en la moda

La gran dels germans, María Guardiola, ha heretat la passió de la seva mare per la moda. Als seus 24 anys, és tota una figura en aquest món, assistint a esdeveniments exclusius i convertint-se en una icona d'estil. La seva carrera com a influencer va en ascens, recolzada per l'agència de màrqueting Bold, que gestiona la seva imatge a les xarxes socials.

María també és coneguda per la seva proximitat i estil de vida familiar, quelcom que comparteix en les seves publicacions. Malgrat la seva creixent popularitat, manté la discreció característica de la família Guardiola Serra. Entre la seva vida professional i el seu amor per la moda, María ha sabut forjar-se un futur que combina el millor de l'herència familiar i els seus propis interessos.

Màrius i Valentina, els petits emprenedors de la família

Màrius, de 21 anys, ha optat per un camí diferent del de la seva germana gran. La seva passió és el golf, però també ha demostrat un gran interès pels negocis. Actualment, està involucrat en tres projectes de màrqueting comercial, mostrant una faceta emprenedora que promet grans coses en el futur.

La benjamina de la família, Valentina, té 17 anys i està centrada en els seus estudis. Si bé encara no ha definit el seu camí, qui la coneix destaca el seu caràcter determinat i el seu gran potencial. Per ara, sembla gaudir de la tranquil·litat i el suport del seu entorn familiar mentre decideix quin rumb prendrà a la vida.

En definitiva, els fills de Pep Guardiola i Cristina Serra són un exemple de com créixer sota el focus mediàtic sense perdre l'essència. Cadascun, a la seva manera, ha trobat el seu lloc i continua construint la seva història.