Això és el que Anabel Pantoja ha fet amb Belén Esteban a Madrid: 'No puc...'

Anabel Pantoja ha tornat a les seves xarxes socials amb una nova i reveladora publicació. A través d'ella, la influencer ha deixat al descobert l'últim pla que ha fet amb Belén Esteban a Madrid: “No puc estar més agraïda de tenir-los a la meva vida”.

No hi ha cap dubte que aquesta coneguda creadora de continguts i la seva parella, David Rodríguez, estan passant per un dels moments més difícils de les seves vides. I tot arran de l'ingrés hospitalari de la seva filla, motiu pel qual s'ha posat en marxa una investigació judicial contra ells.

No obstant això, i enmig d'aquesta difícil etapa, Anabel Pantoja ha comptat amb el suport del seu cercle més proper, que no l'han deixada sola en cap moment.

Per aquest motiu, i aprofitant el seu viatge a Madrid, ha pogut gaudir d'un emotiu retrobament amb els seus amics més fidels, entre els quals es troba Belén Esteban o Susana Bicho.

Aquest dimecres, 19 de març, Anabel Pantoja ha viatjat a Madrid per un motiu que, en un principi, era desconegut. No obstant això, el programa Vamos a ver ha revelat que la influencer es trobava recollint les seves pertinences del pis que tenia llogat a la capital.

No obstant això, per sobreportar aquest moment de la millor manera possible, la influencer ha tingut l'oportunitat de viure un retrobament molt especial. Una reunió d'amics que, com era d'esperar, Belén Esteban no ha volgut perdre's per res del món.

Anabel Pantoja es reuneix amb Belén Esteban i altres amics a Madrid

Durant els 18 dies que la petita Alma va estar ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, Anabel Pantoja va rebre la visita de diversos dels seus familiars.

No obstant això, alguns dels seus amics més propers tampoc s'ho van pensar dues vegades a l'hora de desplaçar-se fins a l'illa per estar al seu costat en aquests durs moments. I una de les primeres a arribar va ser, precisament, Belén Esteban.

Ara, i malgrat la investigació que encara segueix endavant, Anabel Pantoja ha volgut retrobar-se amb tots ells en un restaurant de Madrid. Una reunió que ella mateixa ha desvelat a les seves xarxes socials.

A través d'un vídeo que ha publicat al seu perfil d'Instagram, la creadora de continguts ha deixat al descobert qui han estat els seus acompanyants en aquesta vetllada tan especial.

Després d'unes setmanes difícils, Anabel Pantoja ha gaudit d'una estona agradable juntament amb Susana Bicho, Belén Esteban, el seu amic Juanqui i altres persones que sempre l'han recolzada.

A més, no ha volgut deixar passar l'ocasió per dedicar-los unes boniques paraules i donar-los les gràcies per tot l'afecte que li han donat durant aquestes setmanes:

“La distància no és un problema per a nosaltres, fa anys vam signar un contracte on ens vam jurar cuidar-nos i no deixar-nos de la mà. Ells ho han complert (i espero que jo també). I no puc estar més agraïda de tenir-los a la meva vida”.