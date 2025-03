Adeu a 'Crims', el programa de Carles Porta: TV3 ja té substitut

Aquest dilluns, els seguidors de Crims, l'exitosa sèrie de true crime presentada per Carles Porta, es quedaran sense un nou episodi. I és que la temporada va arribar a la seva fi la setmana passada.

Durant diverses setmanes, la sèrie ha capturat l'atenció de l'audiència amb les seves històries inquietants i relats de crims reals. Tanmateix, els fans del gènere no hauran d'esperar gaire per gaudir de més suspens.

Aquest final de temporada deixa un buit per als amants del misteri, però no serà per molt de temps. I és que TV3 ha preparat una nova proposta que promet omplir aquest buit.

Carles Porta i el seu Crims ja tenen substitut

TV3 ha preparat una nova proposta que promet mantenir el nivell de tensió: El mal invisible. La nova sèrie, també dins del gènere true crime, s'estrena aquest dilluns a la mateixa franja horària.

Ambientada el març de 2020, en ple confinament per la pandèmia, la trama ens transporta a una Barcelona desolada i silenciosa. En aquest context ombrívol, es produeix el primer assassinat d'una sèrie que seguirà un patró esgarrifós.

Un indigent és assassinat mentre dorm al carrer. Aquest serà l'inici d'una sèrie de crims que tindran com a víctimes persones sense llar, sempre adormides i sotmeses a una violència extrema.

El centre de la investigació estarà en mans de dos agents dels Mossos d'Esquadra, Quique Molina i Marga Muñoz. A mesura que aprofundeixen en el cas, descobriran que l'assassí actua de manera similar a un virus.

Aquesta esgarrifosa figura d'assassí en sèrie posarà a prova la capacitat dels investigadors i la relació entre ells. Paral·lelament, un altre aspecte de la història es desenvolupa al voltant de Quim Vilana, qui ha de fer-se càrrec del seu fill Max.

El Max, que ha viscut tota la seva vida en internats i amb prou feines coneix el seu pare, s'enfrontarà a una transformació personal. La relació entre ells permetrà al Max alliberar-se de les seves limitacions, desafiant les regles imposades pel confinament.

Amb El mal invisible, TV3 continua apostant pel suspens, oferint una nova trama intrigant que mantindrà l'audiència al límit del seient. Mentre Crims s'acomiada fins a la pròxima temporada, l'audiència tindrà una nova raó per enganxar-se a la pantalla.