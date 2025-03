Ana Obregón torna a parlar del testament del seu fill Aless Lequio: 'Jo he complert'

Ana Obregón ha celebrat els dos anys de l'Anita amb una entrevista on ha tornat a parlar sobre el llegat de l'Aless Lequio. Des del seu trist traspàs, l'actriu ha emprat els seus esforços en complir amb la que va ser la darrera voluntat del seu fill. "Jo he complert el seu últim desig", assenyala fent referència a l'arribada de l'Anita Sandra.

Ana manté que la seva neta representa la major obra de l'Aless i està convençuda que el seu fill està orgullós d'ella. "Crec que a l'Aless li agrada com cuido la seva filla, ell no pot donar-li tot l'amor que voldria donar-li", explica.

Ana Obregón parla del llegat de l'Aless Lequio

Ana Obregón ha estat al centre d'atenció després de la mort del seu fill, Aless Lequio i l'arribada de l'Anita Sandra. Des del traspàs de l'Àlex, l'Ana ha treballat incansablement per honrar el seu llegat dedicant els últims anys a això. Ara, amb motiu de l'aniversari de la seva neta, la presentadora ha tornat a parlar sobre el testament del seu fill.

En una entrevista per a ¡Hola!, l'Ana confessa que ha complert amb l'últim desig de l'Àlex a través de la dedicació a la seva neta Anita. Després de la mort del seu fill, l'arribada de la nena va significar per a ella un renéixer, un respir d'esperança que l'impulsa a viure. "Jo he complert el seu últim desig", afirma Obregón parlant sobre la seva plena dedicació a l'Anita.

L'actriu manté que l'Àlex va deixar en el seu testament el desig de ser pare i l'Ana ha fet el possible per fer-ho realitat. Alguna cosa de la qual, està segura, el seu fill se sent molt orgullós. "A l'Aless li agrada com cuido la seva filla, ell no pot donar-li tot l'amor que voldria donar-li", explica.

"Sé que està tranquil i en pau sabent que jo he complert el seu últim desig", afegeix feliç d'haver aconseguit fer realitat el seu llegat. L'arribada de l'Anita va situar l'Ana en una posició molt complicada amb nombroses veus en contra seva. Va ser qüestionada i censurada per això, però ella mai va fer un pas enrere.

Ana sent que ha honrat la memòria de l'Aless en transmetre el seu llegat a la seva filla Anita, assegurant-se que el seu esperit continuï viu. El record del jove està molt present en la vida de la nena i també en la seva manera de ser. "És un calc del seu pare", afirma Obregón.

Ana Obregón orgullosa de mantenir viu el record de l'Aless Lequio

Des del dia en què l'Ana Obregón es va acomiadar de l'Aless Lequio va dedicar cada minut de la seva vida a complir amb els seus últims desitjos. El primer d'ells va ser crear la fundació que porta el seu nom per incentivar la investigació del càncer infantil.

Tant ella com Alessandro Lequio han tirat endavant l'organització honrant així la memòria del seu fill. Després d'aquest projecte, l'Ana es va embarcar en un altre una mica més personal com va ser publicar El chico de las musarañas. Es tractava del llibre que l'Aless havia començat a escriure i que, per desgràcia no va poder finalitzar.

L'actriu es va encarregar d'això aportant el que va suposar per a ella la pèrdua del seu únic fill. El llibre no va estar exempt de polèmica, ja que molts van assenyalar l'excés de protagonisme de l'Ana en l'obra pòstuma de l'Àlex.

Però, sens dubte, la notícia més inesperada per a tothom va ser el naixement de l'Anita com a filla de l'Aless nascuda després del seu traspàs. El rebombori va ser màxim, però l'Ana va explicar que l'arribada de la nena representava l'últim desig del seu fill abans de morir. D'aquesta manera, ha complert amb el desig més profund de l'Àlex.

La seva memòria segueix viva en els cors dels seus éssers estimats, especialment en la seva mare, qui lluita per mantenir el seu llegat. L'Ana ha volgut que la seva neta creixi sabent que, encara que la mort es va emportar l'Àlex, la seva memòria perdura en cada racó de la seva vida.