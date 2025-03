Ana Obregón envia un missatge sorprenent a Alessandro Lequio: 'Fins a l'infinit'

Ana Obregón ha tornat a les seves xarxes socials per enviar-li un nou i sorprenent missatge a Alessandro Lequio. A través d'una nova publicació d'Instagram, la socialité ha deixat al descobert el respecte i afecte que encara sent per ell: "Estimes el teu fill fins a l'infinit".

Aquest dimecres, 19 de març, se celebra el Dia del Pare. I, per a l'ocasió, aquesta coneguda empresària i col·laboradora de televisió ha compartit amb els seus més d'1.300.000 seguidors un post d'allò més especial.

En ell, podem veure els tres homes que han marcat la vida d'Ana Obregón: el seu fill Aless; el seu pare, Antonio García Fernández, i la seva exparella sentimental, Alessandro Lequio. Un carrusel fotogràfic que la socialité ha publicat per felicitar-los en aquest dia tan especial:

"Feliç Dia del Pare a tots... Però sobretot als tres pares immillorables que he tingut la sort de tenir al meu costat", ha assegurat la biòloga, abans de centrar-se en cadascun d'ells.

A continuació, Ana Obregón ha volgut aprofitar l'ocasió per dedicar-los unes emotives paraules a cadascun d'ells. Moment en què ha deixat al descobert el motiu pel qual, avui dia, continua admirant Alessandro Lequio: "Perquè estimes el teu fill fins a l'infinit".

Ana Obregón li dedica un sorprenent missatge a Alessandro Lequio a través de les xarxes

No hi ha cap dubte que, per a Ana Obregón, el Dia del Pare és una data una mica agredolça. I és que, malgrat que té l'oportunitat d'estar amb la seva estimada neta, per desgràcia, no ha pogut celebrar aquest moment amb el seu fill Aless.

Per aquest motiu, la socialité ha aprofitat l'ocasió per dedicar-los als tres homes de la seva vida unes emotives paraules. Tant és així que, a través d'una publicació d'Instagram, ha deixat al descobert el motiu pel qual està tan orgullosa de cadascun d'ells.

"Aless, perquè estimes la teva filla des de l'infinit. Alessandro pare, perquè estimes el teu fill fins a l'infinit. Papa, perquè vas ser el millor pare del món i el meu exemple", ha assegurat Ana Obregón.

Com era d'esperar, aquesta publicació no ha passat desapercebuda per a la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social. "El que s'assembla l'Anita al seu papa, quina sort", li ha escrit una internauta.

Altres, en canvi, han aprofitat l'ocasió per felicitar també Ana Obregón en aquest dia tan especial: "Feliç dia també per a tu, perquè ets mama, papa i àvia".

"Tens un cor immens. Et mereixes ja felicitat i amor. Però amb aquesta coseta tan bonica, segur que cada dia t'ho alegra", ha comentat una altra de les seguidores d'Ana Obregón.