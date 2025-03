Lady Di, de nou en el focus: Harry trenca amb Guillem per això de la seva mare

La relació entre el príncep Guillem i el príncep Harry ha estat un tema controvertit durant anys i les tensions entre ells semblen no cessar. Ara, un nou projecte podria augmentar encara més la distància entre els germans. Aquesta vegada, el centre de la disputa és la seva mare, Diana de Gal·les.

Un documental sobre Lady Di que podria sentenciar el vincle entre germans definitivament

El príncep Harry està en converses amb Netflix per produir un documental sobre la tràgica mort de la seva mare, Diana de Gal·les. Aquest projecte, que podria estrenar-se el 2027, marcaria el 30 aniversari de la seva mort. El documental tindria tres parts, i Harry actuaria com a coproductor i narrador, sense la participació del seu germà, el príncep Guillem.

Encara que tots dos germans comparteixen un amor profund per la seva mare, aquest enfocament podria generar problemes. Segons Tom Sykes, expert en reialesa, "és més que probable que Guillem s'enfurismi davant qualsevol intent de monetitzar l'herència de la seva mare". Aquest projecte podria ser la gota que faci vessar el got, ampliant encara més la distància entre els dos.

La postura del príncep Guillem sobre la figura de la seva mare

El príncep Guillem ha mostrat en el passat el seu desacord amb alguns gestos del seu germà Harry relacionats amb la mort de la seva mare. En especial, ha expressat la seva molèstia per la manera en què Harry ha comercialitzat el seu dolor a través de llibres i documentals. Per a Guillem, aquests projectes semblen una forma de lucrar-se amb la tragèdia familiar, cosa que no li sembla adequada.

El 2022, durant un homenatge a Diana, la relació entre els germans va ser clara. Mentre Guillem estava a l'esdeveniment a Londres, Harry va participar des de Califòrnia mitjançant videotrucada. No obstant això, la videotrucada no va començar fins que el príncep Guillem va abandonar el lloc, cosa que reflecteix la fredor entre ells fins i tot en moments tan significatius per a ells.

La competència entre Kate Middleton i Meghan Markle pel llegat de Diana de Gal·les

Les tensions no només estan entre els germans, sinó també entre les seves esposes. Meghan Markle i Kate Middleton han estat comparades constantment amb Diana de Gal·les, buscant cadascuna ocupar un lloc destacat a la Família Reial britànica. De fet, a través dels seus estilismes, tant Kate com Meghan han volgut homenatjar la mare dels seus marits.

Encara que totes dues mai van conèixer Diana, la figura de Lady Di continua sent una figura molt present a les seves vides i en les relacions amb els prínceps i els mitjans. Aquest tipus de comparacions entre l'actual princesa de Gal·les i la duquessa de Sussex també ha generat distanciament entre les dues dones dels fills de Diana.

El dolor de Diana de Gal·les en veure els seus fills distanciats

En una entrevista recent, James Hewitt, examant de Diana, va comentar que qualsevol mare estaria “desconsolada” pel distanciament entre els germans. La seva declaració ressona amb molts, que creuen que la princesa Diana, si estigués viva, no desitjaria veure aquest cru distanciament entre els seus fills.

Per la seva banda, el rei Carles III viu amb resignació la situació, ja que la relació amb Harry també es va deteriorar quan el duc es va allunyar de la Família Reial. Ni tan sols els moments delicats de salut del monarca han aconseguit acostar pare i fill. La situació continua sent tensa, i la reconciliació entre Harry i la resta de la Família Reial sembla cada vegada més llunyana.