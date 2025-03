Luis Rollán, més a prop que mai de ser pare: 'He parlat amb Sofía Cristo i...'

Luis Rollán sorprèn protagonitzant una exclusiva on confirma la seva futura paternitat. Fa uns anys, el periodista sevillà va ser notícia per plantejar-se tenir un fill amb Sofía Cristo, avui, Rollán ha fet el pas definitiu. "He parlat amb Sofía Cristo de tot això i ella m'ha dit que també li encantaria", va manifestar en aquella ocasió.

Coincidint amb la festivitat del Dia del Pare, Luis revela que, efectivament, es convertirà en pare, però no juntament amb Sofía. El col·laborador ha iniciat els tràmits per adoptar un nen guineà de 10 anys amb el qual ja se l'ha vist per Sevilla.

Luis Rollán compleix el seu somni de ser pare després de plantejar-s'ho a Sofía Cristo

Luis Rollán porta anys lluitant per complir el seu somni de ser pare. Després del seu divorci el 2019, va explorar diverses opcions, arribant fins i tot a plantejar-se tenir un fill amb Sofía Cristo. D'això se'n va parlar llargament als mitjans de comunicació, creant una gran expectació.

"He parlat amb Sofía Cristo i ella m'ha dit que també li encantaria", van ser les seves paraules en sortir la notícia. Avui, coincidint amb el Dia del Pare, el sevillà està més a prop de convertir-se en pare, però no de la manera que es pensava. Lecturas ha publicat en exclusiva com Rollán està ultimant els detalls de l'adopció d'un nen guineà de 10 anys.

Tal com recull el citat mitjà, el col·laborador ha estat vist passejant pels carrers de Sevilla amb el menor. Els tràmits van començar fa dos anys, i sembla que aquests estan cada cop més propers a finalitzar. D'aquí que Luis ja exerceixi de pare i actuï com a tal amb el que està destinat a convertir-se en el seu futur fill.

En el seu moment, Rollán va revelar com el seu desig de tenir un fill es va intensificar després del naixement del seu nebot i la pandèmia. El seu divorci va paralitzar el seu somni i va ser aquí on Sofía Cristo, gran amiga del sevillà, va guanyar protagonisme. "Ens vam ajuntar dues persones que ens estimem molt i es crea un projecte de paternitat i maternitat, només això", va manifestar llavors.

Tan convençuts estaven de tenir un fill junts que van visitar clíniques per fer possible el seu desig. No obstant això, era un procés lent i massa complicat que, unit als seus respectius treballs, van descartar completament.

Luis Rollán forma la seva pròpia família

Després d'un procés d'adopció que es va estendre per dos anys, Luis ha aconseguit avançar en el seu propòsit. Les imatges d'ell passejant amb el nen per Sevilla confirmen l'inici d'un nou capítol en la seva vida. Aquest pas representa, a més, la culminació d'anys d'esforç i esperança que, finalment, han vist els seus fruits.

El periodista s'ha mostrat pacient durant aquest temps i no ha minimitzat el seu esforç per convertir-se en pare. Després de descartar fer-ho amb Sofía, ràpidament va investigar la millor manera de complir el seu somni i va optar per l'adopció.

No va ser una elecció presa a la lleugera, el sevillà la va estar meditant durant molt de temps, ja que no sempre és fàcil. Encara que els tràmits són molt més complexos en persones solteres, com és el cas de Luis, finalment ha aconseguit el seu propòsit.

La paternitat no té límits ni edats i Rollán és bona prova d'això. Si bé no experimentarà el que és cuidar un nadó, el seu futur fill adoptiu li donarà l'oportunitat de viure bons moments.

Al cap i a la fi, és un nen de 10 anys que comptarà amb una família i un pare entregat que el cuidarà. Sens dubte, l'inici d'una bonica història que es confirma just el Dia del Pare.