Ana María Aldón aclareix si s'ha quedat embarassada d'Eladio, el seu futur marit

Ana María Aldón tornava a Telecinco aquest cap de setmana després de diversos mesos allunyada de la televisió. L'ex d'Ortega Cano era rebuda amb els braços oberts per Emma García i la resta de col·laboradors del programa. La dissenyadora, que confirmava que entre els seus plans està casar-se amb el seu xicot Eladio, confirmava també que no està embarassada.

"El casament es manté", va explicar per, a continuació, revelar que ha deixat la casa en la qual vivia amb el seu fill a El Casar, Guadalajara. "Ens hem canviat, tenim una casa en comú", explicava referint-se a la seva parella. L'andalusa confirmava així que ella i el seu xicot han triat viure en una casa "molt més gran" que paguen entre els dos.

L'ex d'Ortega Cano, que portava des del passat mes de juny fora de Mediaset, es va asseure aquest cap de setmana al mateix plató de Telecinco per comentar Supervivientes. "Necessitava aquest relax i està bé sortir de la zona de confort, però, al final, l'enyorança... Us he trobat molt a faltar", reconeixia Aldón a Emma García justificant la seva absència.

Ana María Aldón confirma que segueix endavant amb els seus plans de casament amb Eladio

La que va ser finalista de Supervivientes l'any 2020, va començar la seva trajectòria com a col·laboradora d'espais com Viva la vida o Ja és estiu. Després, el 2024, va repetir experiència en un reality en convertir-se en una de les estrelles de GH Dúo 2. Si bé va tornar a Fiesta a la seva sortida de la casa de Guadalix, el passat mes de juny va prendre la decisió d'allunyar-se un temps del focus mediàtic.

Ana María Aldón també va tenir unes paraules per al seu fill, José María, que fa uns dies complia 12 anys. Molt pendent de l'educació del petit, la gaditana va deixar a la vista la por que sent després de conèixer que el seu fill vol ser, com el seu pare, torero. "Veure el meu fill torejar és una mica dur", admetia.

La col·laboradora ha tornat a Fiesta per comentar Supervivientes

La tertuliana recordava que per a ella va ser difícil no poder estar amb el seu fill en el seu onzè aniversari. Aldón participava llavors a GH Dúo en una data tan assenyalada. "Em pesava molt no estar-hi, però sabia que era el millor per a nosaltres", va reconèixer.

Quant als seus plans de casament amb Eladio, Aldón va deixar caure que, si bé no hi ha data, sí que segueix endavant amb aquest projecte. "Encara estem amb el del casament, però tot va a poc a poc", va aclarir amb humor.

Serà en les seves pròximes intervencions com a comentarista de tot el que succeeix a Supervivientes quan l'andalusa doni més pistes de la seva situació actual. Mentrestant, Ana María Aldón ha tornat a la televisió feliç en el personal i en el professional, tal com ella mateixa ha confirmat.