Alexia Rivas silencia a tothom amb l'última apreciació sobre Anabel Pantoja i la filla

Alexia Rivas ha valorat l'últim moviment d'Anabel Pantoja del qual s'han fet ressò els mitjans de comunicació. La neboda d'Isabel Pantoja es mostrava molt molesta amb la presència de micròfons a l'aeroport quan posava rumb a Sevilla i després un cop havia arribat al seu destí. El que la col·laboradora de Vamos a ver ha qüestionat és l'actitud de la influencer que, mentre exposa la seva vida a les xarxes, demana que els mitjans s'abstinguin de gravar-la.

Davant aquest moment tan delicat Alexia Rivas considera que Anabel hauria de mantenir un "perfil baix" i no exposar-se com ho està fent. De mantenir aquesta actitud la tertuliana llavors comprendria aquest afany que Pantoja ha demostrat de no voler ser retratada per la premsa.

"L'hospital, la cervesa, el biberó, els peus de la nena...", enumerava Rivas referint-se a les últimes publicacions que Anabel ha fet a Instagram.

Alexia Rivas s'ha mostrat contundent a l'hora de valorar l'actitud d'Anabel Pantoja

La influencer i David Rodríguez aterraven a la capital amb la seva filla aquest dimecres. Un cop a la terminal, la neboda de la cantant oferia la seva pitjor cara davant les càmeres, reclamant respecte i privacitat cap a la menor.

Kike Calleja, per la seva banda, opinava que Anabel no ha de pagar amb la premsa la preocupació que en aquests moments suposa per a ella la investigació que està oberta. Una opinió que era compartida per Alessandro Lequio qui defensava que fins ara els mitjans s'han mostrat "empàtics" amb ella i amb el pare de la seva filla.

L'actitud d'Anabel ha estat molt criticada pels mitjans. A més d'Alexia Rivas, noms com Gema López advertien directament a la sevillana que va ser companya seva a Sálvame. La periodista tranquil·litzava Pantoja recordant-li que en cas que en la gravació aparegués la carona de la nena "estaríem obligats tots a tapar-la".

La neboda d'Isabel Pantoja ha estat qüestionada per com ha tractat els mitjans en arribar a Sevilla

A més li va fer una recomanació: "Tu que això saps com funciona perfectament, dona-li molta més naturalitat perquè és el primer viatge que fas a Sevilla". López justificava amb aquest argument l'interès dels mitjans atès que és la primera vegada que surten amb la seva nena de Canàries.

Belén Esteban, gran amiga d'Anabel, aportava el seu particular punt de vista des del programa en què treballa. "S'ha sorprès, perquè la conec", reconeixia la col·laboradora de Ni que fuéramos. "No ha estat molt simpàtica", afegia per després preguntar als seus companys com se sentirien ells si tinguessin premsa diàriament sota casa seva.

L'ex de Jesulín no va dubtar a posar-se del costat de la influencer i va justificar el seu comportament donades les circumstàncies. Va ser llavors quan a més va deixar oberta la possibilitat que algú estigui filtrant informació sobre la seva amiga i la seva parella.