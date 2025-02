Felicitat i il·lusió: confirmen la notícia de Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa

Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa tornen a convertir-se en el centre de totes les mirades després de confirmar-se una última notícia sobre ells. Segons ha transcendit, els joves han derrocat felicitat i il·lusió durant el seu últim viatge privat a la ciutat en la qual es van conèixer.

No hi ha dubte que la relació del fill dels exducs de Palma i aquesta jove veneçolana cada vegada és més sòlida i forta. Prova d'això han estat les últimes imatges que Look ha publicat en exclusiva, fotos que van ser preses al seu retorn a Madrid.

Tal com ha assegurat aquesta secció de OKDiario, Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa van passar el cap de setmana de Sant Valentí a Ginebra. No obstant això, no es tracta d'un destí qualsevol.

Com tots sabem, en aquesta ciutat suïssa va ser on va néixer el seu idil·li. Una història d'amor que va començar com una simple amistat i que, amb el pas del temps, es va convertir en una relació sentimental.

No obstant això, i malgrat el seu desig de mantenir el seu festeig allunyat del focus mediàtic, aquestes fotografies han deixat al descobert la gran complicitat que existeix entre ells. Durant el viatge, Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa s'han mostrat d'allò més feliços i relaxats.

Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa reapareixen molt feliços i il·lusionats després de la seva última escapada

Com assenyala el mencionat portal de notícies, aquestes imatges van ser captades el diumenge 16 de febrer. Aquell dia, Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa van aterrar a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas al voltant de les 21:30 hores.

En arribar, la parella va ser rebuda per un escorta, persona que els va acompanyar fins al vehicle que els esperava en aquestes instal·lacions. El fill de la infanta Cristina es va asseure al seient del copilot, mentre que la seva xicota va ocupar la part posterior.

Unes instantànies que reflecteixen a la perfecció el bon moment que travessa la relació de Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa. I és que, segons es pot apreciar, ambdós es van dedicar diversos gestos d'afecte aquell dia.

Encara que no ha transcendit el motiu exacte del seu viatge a Ginebra, no és estrany pensar que els joves van aprofitar el trajecte per visitar la infanta Cristina. I és que, des de fa més d'una dècada, la germana del rei Felip VI resideix en aquesta ciutat suïssa.

A més, hi ha la possibilitat que Miguel Urdangarin també s'hagi retrobat amb vells amics, ja que, durant la seva adolescència, va viure a Ginebra. El xicot d'Olympia Beracasa va completar la seva educació secundària al prestigiós col·legi internacional Ecolint.

Posteriorment, es va traslladar al Regne Unit per estudiar Biologia Marina a la Universitat de Southampton. Després de finalitzar la seva formació acadèmica, Miguel va tornar a Ginebra per estar a prop de la seva mare. No obstant això, actualment resideix al Palau de la Zarzuela, on comparteix el seu dia a dia amb la seva àvia, la reina Sofia.