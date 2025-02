Belén Esteban explota pel que ha passat amb la filla d'Anabel Pantoja: 'Prou ja'

Belén Esteban ha explotat després de conèixer l'últim que ha succeït amb la petita d'Anabel Pantoja: Diego Arrabal ha tornat a parlar d'ella. El paparazzi ha centrat els seus últims directes al seu canal en la investigació sobre Anabel donant informació molt delicada. Per exemple, que la influencer havia cobrat per la portada d'una coneguda revista.

“Ja n'hi ha prou, com pots difamar i dir que Anabel ha cobrat per la portada?”, va dir mirant a càmera. Belén, que des de fa un temps manté una guerra oberta amb el fotògraf, està cansada de les seves declaracions i llançava un advertiment. “Deixa de parlar de la meva relació amb Anabel que no en tens ni idea, no et consentiré una més i t'ho vaig dir”, va assenyalar.

Belén Esteban reacciona a l'últim sobre el bebè d'Anabel Pantoja

Belén Esteban va tornar ahir dilluns al plató de Ni que fuéramos després d'una setmana absent per una grip. En aquest temps, la col·laboradora ha estat molt atenta a tot el que s'ha dit sobre el cas d'Anabel Pantoja. Una de les primeres coses que va voler fer poc després de començar el programa va ser respondre a Diego Arrabal.

El que va succeir amb la nena d'Anabel Pantoja va ser que el paparazzi va assegurar que la influencer havia cobrat per la portada de Semana. En ella es podia veure Anabel de passeig amb el seu bebè relaxada i gaudint d'una jornada amb familiars i amics. “Ja n'hi ha prou, com pots difamar i dir que Anabel ha cobrat per la portada?”, va explotar Belén només conèixer el que havia passat.

La col·laboradora, com a fidel defensora d'Anabel, ha volgut respondre per ella i negar les informacions donades per Arrabal. Amb mirada desafiant i sense apartar la vista de la càmera, Belén va advertir al paparazzi que “no anava a consentir ni una més”.

“Deixa de parlar de la meva relació amb Anabel que no en tens ni idea”, va comentar, demanant “una mica de respecte per aquesta nena”. Belén va qualificar de “barbaritats i vergonyoses” les declaracions d'Arrabal i li va advertir de les conseqüències de les seves accions. “Ells ja saben el que han de fer”, va sentenciar, deixant entreveure una possible demanda d'Anabel i David.

Belén Esteban surt en defensa d'Anabel Pantoja

Des que va transcendir la investigació que se cern sobre Anabel Pantoja, Arrabal ha dedicat per complet els seus directes a la influencer. En cadascun d'ells s'ha acarnissat amb la cosina de Kiko Rivera donant informació que poc després ha estat desmentida.

L'última és que Anabel havia pactat amb una revista sortir en portada amb la seva filla a canvi de 50.000 euros. El mateix director de Semana, així com l'agència encarregada d'aconseguir les imatges, ha negat que la influencer hagi cobrat per això. Ara, ha estat Belén qui també desmentia al paparazzi assenyalant que menteix als seus seguidors.

Diego ha compartit més d'una dotzena de vídeos parlant sobre Anabel i la situació que travessa amb la seva filla. Ha anunciat des de la seva ruptura amb David Rodríguez, fins i tot que Belén li havia “donat l'esquena a Anabel en el pitjor moment”.

Motius més que suficients perquè la col·laboradora esclatés en ple directe per negar les informacions i llançar-li un advertiment. No obstant això, lluny de callar-se, Diego tornava a la càrrega en el seu últim directe afirmant que “no em fareu callar”. El paparazzi s'ha reafirmat en les seves declaracions i manté que les seves informacions són certes.

Arrabal ha contestat a les advertències de Belén sobre Anabel Pantoja deixant clar que no cedirà al que ell denomina “amenaces”. “Estàs mentint, Belén Esteban”, sentenciava el fotògraf assenyalant que ell ha parlat amb respecte sobre la filla d'Anabel.