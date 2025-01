Alejandra Rubio trenca el seu silenci i confessa com es troba Terelu Campos

Fa només unes hores, Alejandra Rubio ha trencat el seu silenci per revelar com es troba actualment la seva mare, Terelu Campos. “Molt bé, divinament”, ha assegurat la influencer davant dels mitjans de comunicació.

Aquest mediàtic clan ja ha posat fi al primer Nadal del petit Carlo. Unes festes que, com era d'esperar, han celebrat en família, cosa que Carlo Costanzia va deixar al descobert davant les càmeres d'Europa Press.

El passat dilluns, 6 de gener, coincidint amb el dia de Reis i just un mes després del naixement del seu primer fill, Alejandra Rubio i la seva parella van reaparèixer a Madrid. Moment en què l'actor va assegurar que “hem estat amb tots els avis, hem estat molt bé i els hem estat visitant a tots”.

Ara, la col·laboradora de televisió no ha tingut cap problema a respondre a totes les preguntes que li ha fet l'agència de notícies. Entre elles, les relacionades amb com han passat aquestes dates tan especials.

A més, i després de confirmar que havien celebrat el dia de Reis amb Terelu Campos a casa seva, Alejandra Rubio no ha tingut cap problema en revelar com es troba la seva mare. “La meva mare com a àvia, molt bé, divinament”, ha afegit a continuació.

Alejandra Rubio revela com està portant Terelu Campos el seu paper d'àvia

Després d'assegurar que Terelu Campos està gaudint al màxim del seu paper d'àvia, Alejandra Rubio ha fet una revelació més. Tal com ha confirmat, Mar Flores també ha pogut gaudir del seu net en aquestes dates tan assenyalades.

La creadora de continguts ha respost amb un breu “sí” quan els reporters li han preguntat si tots els avis havien pogut passar aquest Nadal amb el petit.

D'altra banda, i amb especial emoció, Alejandra Rubio no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'aclarir que, “per descomptat”, el seu fill ha estat el millor regal d'aquest any.

Molt més clara i taxativa s'ha mostrat la filla de Terelu Campos quan li han preguntat el motiu pel qual no està seguint GH DÚO. Una edició en la qual estan participant el seu cosí, José María Almoguera, i l'ex de Carlo Costanzia, Jeimy Báez.

“Estic centrada en una altra cosa ara mateix, ja tornaré a la feina, no us preocupeu. No ho estic veient perquè el meu nen està tot el dia demanant, d'acord?”, va confessar. Així que sembla que Alejandra Rubio no està seguint aquesta última edició del reality.

Va ser el passat 6 de desembre quan Alejandra Rubio i Carlo Costanzia van donar la benvinguda al seu primer fill en comú. Des de llavors, la parella s'ha centrat de ple en la seva faceta de pares primerencs.

No obstant això, no són els únics que estan molt il·lusionats amb l'arribada del petit Carlo a les seves vides. Tant és així que, des del primer dia, hem pogut veure Terelu Campos donar suport a la seva filla i al seu net.