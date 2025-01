La princesa Leonor, assenyalada pel que va passar amb un professor de l'Escola Naval

La princesa Leonor ha quedat assenyalada en sortir a la llum una informació inesperada donada pel seu mestre de l'Escola Naval. El pròxim dissabte, l'hereva al tron posarà rumb a un creuer de sis mesos que completarà la seva formació marítima. No obstant això, no tot serà treballar intensament en alta mar, segons han explicat, també hi ha moments de diversió.

Un instructor de l'Escola Naval així ho confessava a La Sexta desvetllant la tradició que segueixen al vaixell: ballar Paquito el Chocolatero. “Cada dia hi ha un concert de música a la tarda, els dijous se sol cantar i tocar el Paquito el chocolatero”, ha confessat. Després d'aquesta revelació, ha estat impossible no imaginar-se a Leonor ballant i entonant juntament amb els seus companys de travessia aquesta mítica i popular cançó.

La princesa Leonor assenyalada pel seu instructor de l'Escola Naval

Els primers dies de la princesa Leonor a l'Escola Naval no van ser gens fàcils per a l'hereva al tron. Li va costar acostumar-se a aquesta nova disciplina marítima, però ha donat clares mostres d'una gran adaptació. D'aquí a uns dies s'enfrontarà a la prova final embarcant com a guardiamarina al vaixell Elcano.

L'expectació és màxima i tothom desitja saber com seran els pròxims sis mesos de Leonor en alta mar. El seu mestre de l'Escola Naval ha esvaït alguns dubtes desvetllant què succeirà a bord durant la travessia. “Cada dia hi ha un concert de música a la tarda, els dijous se sol cantar i tocar el Paquito el chocolatero, és tradició”, confessa.

Aquestes paraules han deixat a la princesa Leonor assenyalada, perquè resulta impossible no imaginar-se a la filla de Felip ballant i entonant la popular cançó. A més, posa en relleu que no tot seran treballs en alta mar, sinó que la Princesa d'Astúries tindrà temps per divertir-se.

La mida del vaixell i de les cabines és una mica angost, cosa que farà que Leonor hagi de compartir espai amb la resta. No hi ha distincions, i la futura reina serà una més dels 76 guardiamarines que embarcaran a Elcano el pròxim dissabte 11 de gener.

La princesa Leonor ja es troba a bord juntament amb els seus companys de l'Escola Naval

Ahir mateix, dimecres 8 de gener, la princesa Leonor va pujar a bord del vaixell en què passarà els pròxims sis mesos. Abans de partir del Port de Cadis el dissabte, els estudiants de l'Escola Naval han d'adaptar-se al que serà la seva nova llar.

Durant el temps que duri la seva instrucció a bord, Leonor haurà de fer guàrdies, exercicis a coberta i tota mena de formació marítima. Un total de vuit països són els que la guardiamarina Borbón Ortiz visitarà durant la seva travessia.

Però com bé va explicar el seu professor de l'Escola Naval, no tot serà estudiar i treballar en alta mar. També podran gaudir d'un temps lliure amenitzat per la música amb alguns dels clàssics de la nostra cultura.

En les primeres imatges de la successora al tron pujant al vaixell, es pot veure l'excel·lent relació que té amb tots els seus companys. També amb els seus instructors amb els quals ha compartit el seu temps a Galícia. Ells han estat els encarregats d'explicar com es dividirà el temps dels guardiamarines durant el creuer, així com el seu temps d'oci.

Falta poc per veure partir a Leonor i tot està llest per a la que serà una de les cerimònies més importants per a la Família Reial. El Port de Cadis s'engalana per a l'ocasió i no serà fins al juliol quan torni a prendre terra.