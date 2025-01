Impacte a 'GH Dúo' després del que Jeimy Báez ha explicat sobre Alejandra Rubio

Jeimy Báez va protagonitzar ahir a la nit el gran moment de GH Dúo en llançar-li a Alejandra Rubio un consell sobre Carlo Costanzia. L'impacte de la nit es va produir quan Jeimy va destapar en directe els missatges que va rebre del nuvi d'Alejandra després de trencar la seva relació. Uns missatges que per a la concursant posen en relleu els veritables sentiments de Carlo per la filla de Terelu.

Segons va relatar, per la seva experiència amb Carlo, el millor per a Alejandra és que “surti corrents”, i no es deixi engalipar. Un consell que va calar al plató de Gran Hermano i que va tenir una ràpida resposta per part de Carmen Borrego.

Jeimy Báez revoluciona GH Dúo amb el seu missatge a Alejandra Rubio

Jeimy Báez és una altra de les bases amb les quals compta Telecinco per continuar traient profit del serial del clan Campos. Després del fitxatge d'Almoguera, li ha tocat el torn a Alejandra Rubio amb la participació de l'exparella del seu nuvi, Carlo.

Poc ha trigat la jove a treure a la llum el seu passat amb Costanzia qui fa només un mes es va convertir en pare per primera vegada. El que va provocar un gran impacte durant la gala d'ahir va ser veure Jeimy enviar-li un missatge a Alejandra advertint-la sobre Carlo. “Li recomanaria que surti corrents”, va dir sobre la filla de Terelu.

En la intimitat del confessionari, Báez va respondre amb sinceritat a les preguntes de Ion Aramendi. Concretament, el presentador volia saber si el que havia estat explicant als seus companys sobre Carlo era real o no. Jeimy va reafirmar el seu testimoni i també va repetir les paraules que el nuvi d'Alejandra li va dir poc després de trencar i començar amb ella.

“Quan ho vam deixar em va seguir escrivint, em deia que no es podia creure el que ens estava passant”, va començar dient. “Que sempre em guardaria a l'ànima o una cosa així”, va afegir. Aramendi va fer un pas més i va recordar quines havien estat exactament les paraules que Jeimy va dir als seus companys que li va escriure Carlo.

“Que sempre series l'amor de la seva vida”, va recalcar el basc obtenint la confirmació de la concursant. Després d'aquesta revelació, Báez li va llançar un consell a Alejandra. “Amb l'experiència que jo vaig tenir li diria que surti corrents”, va comentar sense dubtar.

Jeimy Báez rep una resposta després del seu missatge a Alejandra Rubio a GH Dúo

Les paraules de Jeimy van ressonar amb força al plató de GH Dúo. Degut a la seva baixa per maternitat, Alejandra no va estar present al programa, però sí la seva tia Carmen. Va ser ella l'encarregada de traslladar el malestar que li va produir veure la seva neboda assenyalada per l'exparella de Carlo.

“Pot parlar el que ella vulgui, el que em crida l'atenció és que fiqui Alejandra en l'equació”, va expressar. “Sempre fica Alejandra o algú de la família”, va afegir exposant les intencions de Jeimy de cridar l'atenció a costa del clan Campos.

La concursant va afirmar que, després d'un any, havia superat la ruptura amb Carlo, però manté que va ser ell qui li va continuar escrivint. “Ell va començar amb ella, però seguia escrivint-me”, va explicar.

No obstant això, per a Carmen, Jeimy no explica la veritat i ja és hora que demostri que realment ha passat pàgina. “Noia supera-ho, Alejandra està tranquil·líssima, aquests missatges mai van quedar clars, n'hi ha alguns que estaven manipulats”, va assegurar.

La defensora de Báez no va trigar a reaccionar i va confirmar que els missatges als quals feia referència la seva amiga sí que van existir. Per la qual cosa Jeimy no menteix i no s'equivoca en advertir Alejandra que “surti corrents”.