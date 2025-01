Jeimy Báez, exnòvia de Carlo Costanzia, ho frena tot i deixa anar la bomba: ‘L'amor…’

Durant la primera gala de GH DÚO 3, Jeimy Báez no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de deixar anar una gran bomba sobre la seva exparella. Tant és així que, durant el seu vídeo de presentació, ha aturat tot per assegurar que “l'amor no és tan ràpid com la necessitat i Carlo Costanzia tenia una necessitat”.

Aquest dijous, 2 de gener, la casa més famosa de Guadalix de la Sierra ha tornat a obrir les portes. I ho ha fet per rebre el nou grup de concursants que l'ocuparà durant els pròxims tres mesos.

No obstant això, i malgrat els moments que ens ha deixat aquesta emissió, no hi ha dubte que una de les grans protagonistes de la nit ha estat Jeimy Báez.

Segons s'ha confirmat, l'ex de Carlo Costanzia formarà equip amb José María Almoguera, fill de Carmen Borrego i cosí d'Alejandra Rubio. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el seu vídeo de presentació.

En ell, Jeimy Báez ha deixat clar que afronta aquesta nova experiència amb molta il·lusió. A més, i com era d'esperar, ha dedicat part d'aquesta peça audiovisual a parlar sobre Carlo Costanzia.

Sense pèls a la llengua, la concursant de GH DÚO 3 ha compartit amb l'audiència de Mediaset Espanya una inesperada bomba sobre el fill de Mar Flores. Moment en què ha deixat al descobert que no es creu el seu amor per Alejandra Rubio.

“Considero que l'amor no és tan ràpid com la necessitat i Carlo tenia una necessitat. Per a ell el més important era un pis, si no havia de tornar a presó. Això va ser el que el va impulsar, sobreviure”.

Segons ha assegurat Jeimy Báez en alguna ocasió, només 10 dies després de trencar la seva relació, Carlo Costanzia va començar a sortir amb Alejandra Rubio. A més, unes setmanes més tard, la filla de Terelu es va quedar embarassada del seu primer fill amb l'actor.

La concursant ha estat molt clara en el seu vídeo de presentació. “Si en algun moment m'hagués cregut totes les seves mentides, no hauria passat el que va passar després amb Alejandra”, ha assegurat. D'altra banda, Jeimy Báez ha deixat al descobert el motiu pel qual, segons ella, Carlo Costanzia va començar la seva relació sentimental amb la influencer.

Tal com ha deixat entreveure, el que realment “va impulsar” l'actor va ser la “necessitat” que tenia de trobar “un pis” per no haver de “tornar a presó”. I no l'amor que, segons ell, sent per Alejandra.

Ha estat en aquest moment quan Jeimy Báez ha aprofitat per compartir amb la cosina del seu company de concurs un valuós consell. “Si fos la meva amiga, li diria que no es fiï d'aquest home[…]Mai tornaria amb Carlo”, ha sentenciat la jove.